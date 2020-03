Idosos estão em maior risco para o novo coronavírus, no AM

A vulnerabilidade do organismo da terceira idade coloca esse grupo no topo das prioridades do poder público | Foto: TV Em Tempo

Manaus - O Amazonas confirmou, na última sexta-feira (13), o primeiro caso de Coronavírus no Estado, gerando preocupação em toda população, principalmente entre os idosos, uma vez que pessoas maiores de 60 anos configuram o grupo de risco.

A vulnerabilidade do organismo da terceira idade coloca esse grupo no topo das prioridades do poder público, o Ministério da Saúde anunciou na semana passada que eles serão os primeiros vacinados contra a gripe na campanha que começa no dia 23.

Apesar da dose não proteger contra o Coronavírus, a medida pode ajudar a detectar de forma precoce novos casos de Covid-19 por facilitar o descarte de outras doenças respiratórias.

Por quatro semanas, a partir desta segunda-feira (16), as atividades feitas com os idosos no Centro de Convivência vão estar suspensas no Parque do Idoso.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Confira a reportagem | Autor: Débora Martins/ TV EM TEMPO*

*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa