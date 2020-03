Conheça 10 ervas medicinais para acabar com o inchaço do corpo

Há pessoas que estão acima do peso e não com retenção de líquido, então esse é um detalhe que deve ser observado | Foto: Divulgação

Muitas pessoas buscam chás e ervas diuréticas todos os dias na internet e neste texto vamos listar para vocês 10 dessas plantas que realmente funcionam.

É importante antes de fazer uso de qualquer erva medicinal buscar mais informações a respeito, nem todas as pessoas podem fazer uso de plantas diuréticas. Por isso antes de fazer uso dessas ervas procure orientação médica

Para que as pessoas usam ervas diuréticas? Os motivos para as pessoas buscarem esse tipo de erva podem variar de pessoa para pessoas, mas normalmente elas são usadas por quem sente que está retendo líquido e se sentindo inchada.

Essas ervas diuréticas são boas pelo fato de que elas vão aumentar a diurese, ou seja, você irá mais vezes ao banheiro para urinar.

Há pessoas que estão acima do peso e não com retenção de líquido, então esse é um detalhe que deve ser observado. Outras pessoas, usam ervas que promovem a micção para o tratamento de gota e reumatismo.

Cuidados

As ervas não devem ser usadas de forma indiscriminada, elas não podem substituir a água, existe uma quantidade máxima a ser usado. Quando fazemos usos de diuréticos deve haver um limite e que deve ser discutido com seu médico.

As ervas

Existem outras plantas que fazem o mesmo efeito, mas iremos listar as 10 principais e que são fáceis de serem encontradas:

1. Salsinha (https://www.plantaseraizes.com.br/cha-para-infeccao-urinaria/ )

2. Panaceia

3. Capeba

4. Hibisco

5. Dente-de-leão

6. Cabelo-de-milho

7. Cavalinha

8. Chapéu-de-couro

9. Canela

10. Chá verde

Outras orientações

As ervas poderão ajudar sim a diminuir o inchaço, mas há outras coisas que você pode e deve fazer para melhorar essa situação.

Dentre essas coisas destacamos as seguintes:

• Pratique atividades físicas pelo menos 3 vezes por semana

• Beba água o suficiente todos os dias

• Evite o sal e prefira os temperos com ervas

• Consuma sempre alimentos diuréticos como melancia e tomate

• Evite alimentos industrializados que contenham muito sal

• Não fique muito tempo parado na mesma posição, movimente-se

• Coloque as pernas para o alto no final do dia





ATENÇÃO

É sempre mais seguro buscar ajuda médica, ter hábitos mais saudáveis como alimentar-se bem e fazer exercícios além de, também tomar medicações conforme orientação prescrita por um profissional.