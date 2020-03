Campanha de vacinação contra Influenza e Sarampo começa este mês

Idosos e profissionais de saúde serão os alvos da primeira fase da campanha | Foto: TV Em Tempo

Manaus - A campanha de vacinação contra a gripe causada pelo vírus Influenza e contra o Sarampo começa na próxima segunda-feira (23). Será a primeira fase e somente pessoas acima de 60 anos e funcionários da área saúde vão receber a vacinação contra gripe.

O Ministério da Saúde antecipou em um mês a campanha de vacinação contra a gripe causada pelo vírus Influenza e Sarampo, em função da rápida proliferação da Covid-19. As três doenças possuem sintomas em comum, como: febre, coriza e tosse. Por isso a campanha foi antecipada.

A vacinação contra a influenza estará disponível em todas as unidades básicas de saúde de Manaus e também nos municípios de Autazes, Maués, Humaitá, Jutaí e Anori.

A campanha contra o sarampo começou no dia 10 de fevereiro e vai ser intensificada por causa do número de casos suspeitos. No total dez casos estão sendo investigados.

Na manhã dessa quarta-feira (18) uma paciente deu entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul com Síndrome Respiratória Aguda Grave, que também tem alto contágio. A mulher foi encaminhada para o hospital Delphina Aziz, onde permanece internada

