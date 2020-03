Vacina - 51 mil inscrições no primeiro dia de cadastro de idosos

Nessa modalidade, a vacinação deve começar na próxima semana. | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - O sistema criado pela Prefeitura de Manaus para cadastrar os idosos que serão vacinados contra a gripe registrou, até as 17h desta segunda-feira (23), primeiro dia de funcionamento, mais de 51 mil inscrições concluídas com sucesso dentro do critério de idade para a vacina. O cadastramento é necessário apenas para as pessoas acima de 60 anos, que não sejam acompanhadas por equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Este ano, em razão da pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Saúde antecipou a campanha de vacinação contra a Influenza.

“Seguindo uma determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, os idosos de Manaus serão vacinados em suas casas, em uma estratégia pioneira da prefeitura para evitar a exposição desse público aos riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Eles são os mais vulneráveis e por isso, terão esse cuidado especial por parte da gestão”, destaca o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

A partir desse cadastro, serão criadas rotas com base nos endereços informados, considerando a proximidade das casas. A divulgação das áreas será feita, diariamente, por meio das redes sociais da Semsa. Nessa modalidade, a vacinação deve começar na próxima semana.

No condomínios residenciais, as equipes da Semsa também farão contato com síndicos ou administradores, para alinhar data para a vacinação dos moradores acima de 60 anos de idade.

Quanto aos idosos acompanhados pela ESF, cuja vacinação seria iniciada nesta segunda-feira, mas precisou ser adiada por causa da chuva, as equipes começarão a vacinar nesta terça-feira, 24.

“Nesse momento é preciso ter muita calma. Todo cuidado é pouco. As equipes de saúde também não podem adoecer. Vamos vacinar os nossos idosos com a segurança e proteção necessárias para todos”, alertou o secretário.

Coletiva on-line

Em entrevista coletiva on-line, realizada no início da tarde desta segunda-feira, o secretário Marcelo Magaldi, acompanhado pelas enfermeiras Marinélia Ferreira, diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae), e Isabel Hernandes, chefe da Divisão de Imunização da Semsa, prestou alguns esclarecimentos sobre o adiamento do início da vacinação, sobre o processo de cadastramento dos idosos e dúvidas sobre os procedimentos e cuidados relativos ao enfrentamento ao novo coronavírus.

Magaldi explicou que a Semsa está buscando alternativas para acelerar a vacinação em Manaus. “Nosso pessoal está estudando alguns mecanismos que, se entendermos serem eficazes, anunciaremos em breve”, informou.

Com relação ao combate ao novo coronavírus, a orientação é que as pessoas fiquem em casa e, caso necessário, procurem uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou serviço de pronto-atendimento, para que seja feita a avaliação do quadro clínico. O secretário alertou para os cuidados de higiene, que são fundamentais na prevenção: lavar as mãos, usar álcool em gel 70% e manter distância mínima de dois metros, para evitar a possibilidade de contágio.





Com informações da assessoria