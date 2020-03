Coleta laboratorial em domicílio ajuda quem não pode sair de casa

Manaus - Tendo em vista as restrições da população para sair de casa nesse período de quarentena, o Sabin Medicina Diagnóstica reforçou o serviço de 'coleta laboratorial domiciliar' em Manaus. A intenção é colaborar com as orientações das autoridades de saúde, permitindo o recolhimento de material biológico na segurança das residências e até mesmo em locais de trabalho, sem que o paciente precise se expor no transporte coletivo e demais aglomerações.

Além da coleta de material para exames como hemograma, colesterol, triglicerídeos e até mesmo teste do pezinho, entre outros, amostras já colhidas também podem ser entregues no atendimento domiciliar, como de fezes e urina. "Existem muitas pessoas com problemas crônicos que precisam de exames rotineiros, bem como em outras situações que precisam ser atendidas de alguma forma, então reforçamos nossas equipes de coletas externas exatamente para ajudar nesse momento de restrição, em que as pessoas não podem sair de casa", comenta a gestora do Sabin no Amazonas e Roraima, Ana Pedra.

O agendamento da coleta em domicílio pode ser feito pelo telefone (92) 2126-8000, WhatsApp 98435-6694 e e-mail [email protected] No ato do agendamento é necessário informar quais exames serão realizados, principalmente para respeitar o período de jejum adequado, quando necessário. No caso do agendamento por e-mail, o ideal é que o paciente envie a listagem de exames escaneada.

"Nós também estamos isentando da taxa de deslocamento os pacientes acima de 60 anos e com pedido médico da rede particular para a realização de sete exames ou mais. Já para os pacientes de hospitais públicos e unidades básicas de saúde (UBS's), a taxa será diferenciada, no valor de R$ 10, para qualquer quantidade de exames", informa a biomédica Mayara Alves, coordenadora técnica do Grupo Sabin em Manaus.

Outra facilidade, segundo a direção do Sabin, é que, mesmo os visitantes em trânsito na capital amazonense, seja por motivos profissionais ou de lazer, têm possibilidade de garantir o serviço. Isto porque, assim como em residências e locais de trabalho, a coleta pode ser realizada em hotéis. "As pessoas que optam pela coleta em domicílio recebem os mesmos procedimentos que teriam em uma de nossas unidades", garante Mayara Alves.

Os profissionais que realizam as coletas em domicílio são os mesmos que fazem o procedimento no laboratório Sabin, com equipamentos destinados à proteção e preservação das amostras, e o serviço é realizado em qualquer bairro de Manaus. Os exames realizados também podem ser cobertos pelos planos de saúde, caso o usuário possua.

Tecnologia a favor da prevenção

Ainda no contexto das iniciativas que proporcionam mais segurança e comodidade aos pacientes, o Sabin oferece um aplicativo gratuito para iPhone, iPad e Android. Nele, o cliente tem acesso aos laudos e históricos de seus resultados, informações sobre os exames, localizador de unidades integrado com o Google Maps, notícias de saúde, valores de referência para exames e calendários de vacinas e de datas sazonais. Já o médico, além das informações gerais, tem acesso à pesquisa da Classificação Internacional de Doenças (CID) e estudos científicos. O app do Sabin está disponível para download na App Store e no Google Play. O cliente também pode acessar seus resultados e histórico de exames pelo site do laboratório: www.sabin.com.br.

*Com informações da Assessoria