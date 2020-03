Conheça os psicólogos que oferecem atendimentos online em Manaus

Manaus – Atualmente não é preciso sair de casa para ter acesso a alimentação, entretenimento, educação e até mesmo a saúde. Com os avanços dos serviços online muitos psicólogos passaram a realizar atendimentos aos seus pacientes sem que eles precisem se deslocar ao consultório.

Segundo os profissionais, os principais benefícios do atendimento virtual é o conforto proporcionado ao paciente que pode ser atendido no lugar que ele encontra segurança , além da comodidade, nesse caso, o atendimento pode ser feito em qualquer lugar.

Para pacientes em tratamento ou acompanhamento a atividade é ainda mais receptiva, uma vez que não precisa ser interrompida por viagens ou falta de locomoção, como explica a psicóloga Tallyne Silva, que realiza o serviço.

“As consultas online passam a ser benéficas para todos, tanto para o profissional que tem baixo custo com locomoção e locação quanto para o paciente que pode receber auxilio sem sair da sua zona de conforto, sem falar que, na atual circunstância que estamos enfrentando, é uma opção de todos continuarem se prevenindo, sem deixar de se cuidar por dentro e por fora”, disse Silva.

Os atendimentos online também são opções para pacientes ansiosos ou que residem longe do profissional que o atende. Fazendo com que seja possível estabelecer uma comunicação sem precisar se preocupar com logísticas até o encontro do profissional, como é o caso da psicóloga Suellen Anjos, que investiu no serviço para continuar auxiliando sua paciente.

“Eu tinha uma paciente que fazia atendimento presencial, mas que residia no interior e, por isso, algumas vezes era complicado para ela vir até a cidade realizar o atendimento. Pensando nisso, busquei me especializar no atendimento a distância para não deixar de acompanhá-la”, explicou.

Eficácia

Em muitas cidades do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro, o atendimento psicológico a distância é utilizado por diversos pacientes, mas o serviço só começou a ganhar espaço na capital amazonense há pouco mais de um ano. E, mesmo assim, algumas pessoas ainda não acreditam na eficácia do serviço e acabam não usufruindo do atendimento.

Mas segundo Suellen, uma forma de eliminar a dúvida de como funciona o mundo do atendimento digital é utiliza-lo.

“Muita gente acredita que por se tratar de atendimento digital a gente usa todas ou qualquer plataforma para atender, mas não é assim, temos uma plataforma regularizada para realizar os serviços. Os psicólogos que atuam nesse ramo são registrados e estão aptos, de acordo com o conselho da profissão. Não tem porque não optar pelo atendimento online, uma vez que ele está dentro da lei e proporciona os mesmos benefícios que o presencial”, orientou Anjos.

Tempos de tensão

Devido à crise mundial, ocasionada pelo Coronavírus, as profissionais alertam sobre a importância de cuidar da saúde mental em meio a tantas noticiais ruins e a incerteza sobre o futuro.

“Não há problema em ter medo e ficar ansioso em situações como essa, mas esses sentimentos não podem passar do estágio natural, é muito importante fazer ou continuar o acompanhamento psicológico mesmo com a pandemia. Por isso, o atendimento online é o mais viável como forma de manter todos seguros contra o vírus”, ressaltou Tallyne

Suellen também alertou sobre como orienta os pacientes a não acreditarem em tudo que leem nas redes sociais e em sites de notícias.

“ Sempre oriento os meus pacientes, principalmente aqueles que sofrem de ansiedade que é preciso conferir a fonte da notícia, se o veículo é confiável, onde ela foi registrada, pois em tempos como este, é comum que a gente tenha acesso a muitas notícias, mas é preciso ter calma e não deixar que isso comprometa nossa saúde mental”, ressaltou a profissional.

Confira a lista com profissionais que realizam atendimento online em Manaus:

Psicóloga Tallyne Silva

(92) 99169-1278

Psicóloga Suellen Anjos

(92) 98180-4123

Psicóloga Mayara Luciana

(92) 98213-2613

Instituto Desenvolver

(92) 99149-5822