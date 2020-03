Isolado? Confira projeto que oferece aulas de zumba on-line

Manaus - O projeto "Nova Era em Movimento", que está suspenso, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde para a prevenção ao novo Coronavírus, ganhou versão online, com transmissão das aulas de zumba pelas redes sociais.

A programação, que iniciou esta semana, acontece todas as terças-feiras e quintas-feiras, às 19h, pelo intagram @super.novaera.

A iniciativa tem como objetivo incentivar que as pessoas permaneçam em casa, como recomendam as autoridades de saúde, e mantenham uma rotina de exercícios de forma prazerosa e divertida. O exercício físico regular é um importante aliado no reforço da imunidade, assim como manter uma alimentação equilibrada e dormir bem. Dessa forma, é possível se prevenir contra gripes e resfriados.

Durante as aulas online, os participantes vão aprender coreografias de samba, axé e swingueira.

Assim que for indicado pelos órgãos de saúde, a programação do "Nova Era em Movimento", nas unidades da Torquato Tapajós e Grande Circular, serão retomadas de forma física nas lojas.

Benefícios

O exercício físico também ajuda a controlar a ansiedade gerada pela incerteza de não saber por quanto tempo a rotina permanecerá dessa forma. A psicóloga Nilce de Biasi ressalta que a atividade física, mesmo em casa, pode ajudar, e muito, nesse processo. Outra medida é se alimentar bem e beber bastante água, além de procurar acessar informações confiáveis, fazer atividades relaxantes como ler um livro, ver um filme e meditar. Se tiver medo, a orientação é pensar em outros momentos difíceis que já enfrentou. Se precisar, deve procurar ajuda especializada.