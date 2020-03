Autoridades chamam atenção para número de casos de tuberculose no AM

Fundação de Vigilância em Saúde alerta para o número de casos de tuberculose em Manaus | Foto: TV Em Tempo

Manaus - A tuberculose é uma doença endêmica no Amazonas (que acontece com muita frequência em determinada localidade), a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) registra, por ano, mais de quatro mil casos. Esse número de diagnósticos positivos preocupa as autoridades.

Entre janeiro e março deste ano, o Amazonas registrou 589 casos de tuberculose. Segundo o Ministério da Saúde, esse total já ultrapassa o registrado no mesmo período do ano passado. Desse total, mais da metade é da capital amazonense. Manaus registrou 429 casos nesse mesmo período, a FVS alerta que é preciso ficar atento aos sintomas da doença.

A tuberculose é uma doença endêmica no AM | Foto: TV Em Tempo

Isso porque a tuberculose possui sintomas parecidos com a Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus.

O sintoma mais comum da tuberculose é a tosse por mais de duas semanas, mas também existem outros como: febre, sudorese, emagrecimento e fadiga.

A tuberculose possui sintomas semelhantes ao do Coronavírus | Foto: TV Em Tempo

Na região norte existe várias doenças incluídas na Síndrome Respiratória Aguda Grave. Manter os cuidados recomendados para evitar não só novos casos de Covid-19, mas também de outras doenças, é extremamente importante.

