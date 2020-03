Conheça os atendimentos de saúde que podem ser feitos online

Manaus - Entidades de saúde como o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Médica Brasileira (AMB), autorizaram, nas últimas semanas, o uso da telemedicina como forma de evitar as aglomerações nos consultórios. Após as medidas emergenciais de suspensão de atividades em grande parte dos serviços devido à pandemia do coronavírus (Covid-19), muitos profissionais estão precisando se adaptar e oferecer on-line.

A tecnologia tem modificado a relação entre profissionais de saúde e pacientes. Na internet, é cada vez maior a quantidade de sites que oferecem atendimento médico on-line (popularmente conhecido como médico virtual), consultas via Whatsapp e até ferramentas para o autodiagnóstico. Apesar de todos os benefícios que os avanços tecnológicos trazem e poderão trazer, deve-se ficar atendo às práticas incorretas, que podem pôr em risco a vida do paciente.

As redes sociais servem como tira dúvidas do paciente | Foto: Divulgação

De acordo com o Código de Ética Medica, o médico não deve prescrever tratamento sem a realização do exame físico, exceto em casos de emergência ou impossibilidade:

Logo, sites de consultas on-line que fazem diagnóstico e prescrevem tratamento sem a obrigatoriedade do exame físico não seguem o código de ética estabelecido atualmente. Esse não é o caso de páginas que unem pacientes e médicos para aconselhamento e solução de dúvidas básicas, mas é importante verificar se os médicos são realmente especialistas.

A nutricionista Daniela Silva explica que a medida tende a ajudar pacientes que passam por consultas de rotina, em especial, os idosos, que estão mais suscetíveis as doenças e fazem parte do grupo de risco do corononavírus.

"As consultas on-line foram liberadas pelo CFM há duas semanas. Essas consultas são, na realidade, para nos ajudar a ter continuidade no acompanhamento com os pacientes e com os novos também. Devemos priorizar que a alimentação é uma grande aliada para aumentar a imunidade. Então, a avaliação nutricional, em si, não pode ser feita de forma on-line," disse a especialista.

Médico online: Whatsapp e redes sociais

A comunicação entre o médico e o paciente via redes sociais e mensageiros (Whatsapp, Messenger) não é proibida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), embora não possa constituir uma consulta completa ou ser remunerada. As redes devem servir para a distribuição de materiais educativos, tirar dúvidas e facilitar o envio de resultado de exames, por exemplo, cabendo ao médico se responsabilizar por controlar essa via de comunicação.

Telemedicina: consulta online que pode salvar vidas

Telemedicina pode salvar vidas | Foto: Divulgação

A Telemedicina abrange toda a prática médica realizada à distância. São serviços de saúde oferecidos nos casos em que a distância é um fator crítico. Profissionais da área usam tecnologias, como chamadas por vídeo e sensores que transmitem dados, para a troca de informações e até avaliação do paciente.

Essa prática, que é reconhecida e regulamentada pelo CFM, tem se tornado cada vez mais comum nos Estados Unidos e na Europa, e diversos estudos já demonstraram que ela pode melhorar o estado de saúde do paciente.

Como funciona a telemedicina?

A telemedicina funciona, essencialmente, por meio de duas áreas de atuação:

Telelaudos

São emitidos os laudos de exames à distância, apresentados em softwares de saúde e recebidos pelo médico responsável. Essa já é uma prática recorrente e que é amplamente aplicada em todo o Brasil. Esta é modalidade mais desenvolvida até o momento;

Teleassistência

Já na teleassistência há o atendimento médico a distância, ou seja, o profissional consegue, on-line, realizar diversos dos serviços rotineiros de clínica no ambiente digital, como a realização de triagens, orientação de saúde, consulta entre médicos para conferência de diagnósticos, monitorar pacientes em casos críticos, entre outras situações que exigem cuidados por parte dos médicos que acompanham os casos.

O atendimento online poderá ser usado para atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico | Foto: Divulgação

Em ambos os casos, a telemedicina funciona por meio do uso de tecnologias que permitam a conexão entre os participantes (redes de médicos, médico e paciente, médico e clínica, entre outros), diminuindo fronteiras e potencializando os recursos para a realização da prática da medicina para quem está em lugares distantes.

Confira a lista de especialidades que podem atuar no atendimento online:

Clínico Geral

Dermatologista

Pediatra

Nutricionista

Psicólogo

Urologista

Geriatra

Ortopedista

Otorrinolaringologista

Ginecologista

Endocrinologista

Gastroenterologista

Infectologista