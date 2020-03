Em tempos de medo, boas notícias surgem em meio ao Coronavírus

Manaus- Segundo o último balanço feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS), na última quinta-feira (26), aproximadamente meio milhão de pessoas foram infectadas pelo novo Coronavírus no mundo. E apesar do clima justificado de preocupação, a pandemia também apresentou ao menos uma faceta menos nebulosa: não somente doações de itens de proteção e capital para auxiliar nos cuidados das pessoas doentes, como ações para disponibilizar conteúdos que ajudem a entreter a população que se encontra em quarentena.

Recuperação

Segundo o levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins, em Maryland, nos Estados Unidos. Mais de 100 mil pessoas já se recuperaram do Covid -19 em 169 países. Entre eles está a província de Hubei, na China, tem mais de 60 mil recuperados. A capital da província é Wuhan onde a origem do vírus foi identificada.

De acordo com a OMS, Hubei pode ser considerada a esperança do mundo. Entre as pessoas recuperadas está um italiano de 101 anos, conhecido como "Sr. P.", residente na cidade Remini na Italia, contrariou as estatísticas ao receber alta esta semana após concluir o tratamento. Contrariando as estatísticas dos órgãos mundiais, que identificam pessoas com mais de 60 anos, dentro do principal grupo de risco do vírus. O caso ganhou repercussão mundial e a vice-prefeita da cidade de Remini, Gloria Lisi, disse que o idoso é uma ponta de esperança para o terceiro país com o maior número de infectados e o primeiro em mortes.

Vacinas

Pesquisadores do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração (Incor), da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) estão desenvolvendo uma vacina contra o novo vírus. Os cientistas adotam uma estratégia diferentes dos outros países e buscam acelerar o desenvolvimento e conseguir desenvolver ainda nos próximos meses, uma candidata a vacina que possa ser testada em animais.

O desenvolvimento da vacina é baseado na inserção na vacina de moléculas sintéticas de RNA mensageiro (mRNA), que contêm as instruções para produção de alguma proteína reconhecível pelo sistema imunológico.

A expectativa é que o sistema imunológico reconheça essas proteínas artificiais para posteriormente identificar e combater o vírus real. O diretor do Laboratório de Imunologia do Incor e coordenador do projeto, Jorge Kalil disse está esperançoso com o possível resultado que a vacina trará a sociedade.

“Acreditamos que a estratégia que estamos empregando para participar desse esforço mundial para desenvolver uma candidata à vacina contra a Covid-19 é muito promissora e poderá induzir uma resposta imunológica melhor do que a de outras propostas que têm surgido, baseadas fundamentalmente em vacinas de mRNA”, explicou o coordenador.

Tratamento

Em São Paulo, quatro pacientes que estavam internados em estado grave na UTI do Hospital Igesp, receberam alta após realizarem o tratamento com o uso hidroxicloroquina e outras medicações.

Segundo o coordenador das UTI’s da unidade hospitalar, medico cardiologista Dante Senra o hospital pode ser o primeiro no Brasil a utilizar o medicamento em tratamento ao vírus e que apesar de haver esperança que o medicamento seja eficaz, os resultados apresentados estão na fase inicial.

A hidroxicloroquina já foi utilizada para tratar diversas doenças como malária e doenças reumatológicas.

Doações

Em Manaus, o grupo Bemol doou mil colchões para a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) que está acolhendo moradores de rua na Arena Amadeu Teixeira, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital. A ação do governo do estado n busca fazer com que o vírus não afeta as classes de vulnerabilidade. Além dos colchões, também foram doadas máscaras e hidroxicloroquina para pesquisas da Fundação de Medicina Tropical (FMT), que desenvolve medicamentos para o combate do vírus.

O grupo realiza ainda a venda de cestas básicas que podem ser parceladas, as vendas são feitas on-line e estão disponíveis em três tamanhos, contendo de 30 a 48 itens. Segundo a Bemol, a atividade é voltada para os clientes que estão sofrendo com a crise econômica ocasionada pelo Coronavírus.