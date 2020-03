Influenza: vacinação de idosos cadastrados começa nesta segunda (30)

Começa nesta segunda-feira (30), as visitas às casas das pessoas com 60 anos ou mais que fizeram o cadastro no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para aplicar a vacina contra a Influenza. Serão 140 servidores, divididos em 50 equipes de vacinação atuando nessa estratégia que devem imunizar, aproximadamente 2.200 idosos neste primeiro dia.

A medida é uma das estratégias determinadas pelo prefeito Arthur Virgílio Neto para assegurar que todos os idosos recebam a vacina sem precisar sair de casa, como forma de combater o novo coronavírus, causador da Covid-19.

Os primeiros bairros a receberem as equipes serão o Parque 10 de Novembro (conjuntos Eldorado e Castelo Branco) e bairro União, na zona Centro-Sul; Jorge Teixeira (comunidades Santa Bárbara, Chico Mendes, Cidade Alta e Val Paraíso), na zona Leste; Colônia Santo Antônio, na zona Norte; e Santo Antônio, São Raimundo e Glória, na zona Oeste.

“Em razão dessa pandemia, o Ministério da Saúde antecipou a campanha anual de vacinação contra a Influenza para facilitar o diagnóstico da doença causada por esse vírus, cujos sintomas se assemelham aos das síndromes gripais. Os idosos são os mais vulneráveis. E foi essa a orientação do prefeito Arthur Neto, que fizéssemos o possível para proteger essas pessoas”, explica o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Ele destaca que as equipes estarão identificadas como vacinador e registrador. O idoso deve apresentar documento de identificação com foto e o CPF. A orientação é que o idoso esteja preferencialmente em ambiente arejado. O secretário lembra, ainda, que não é necessário preocupação. A campanha vai até o dia 22/5. É importante ressaltar que idoso esteja em casa no momento da visita.

“Estamos no período de isolamento social por causa dessa ameaça, portanto, os idosos devem permanecer em casa”, alerta Magaldi.

Cadastramento

Para assegurar que todos os idosos recebam a vacina, a equipe do Departamento de Tecnologia da Informação da Semsa conseguiu, em 24 horas, disponibilizar uma ferramenta que permitisse a realização do cadastro por qualquer pessoa, de forma simples e fácil. Para isso, utilizaram a mesma tecnologia de startups globais, aproveitando a infraestrutura municipal, com foco em coleta, performance e organização dos dados.

O trabalho envolveu oito profissionais de software, três de infraestrutura, além de outros, que atuaram direta ou indiretamente. Tudo sem ônus para a Semsa.

Em seis dias, a ferramenta teve 1,2 milhão de visualizações, 250 mil sessões. Ao todo, 107.165 idosos nascidos antes de 29/03/1960 fizeram o cadastro. Destes, 104.318 (97%) concluíram o processo e 2.847 (3%) não conseguiram finalizar o cadastro, mas poderão ser localizados por meio de outras bases.

*Com informações da assessoria