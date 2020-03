Dentista lista cuidados com a saúde bucal para evitar o coronavírus

Coronavírus | Foto: Divulgação

Uma série de cuidados precisam ser tomados para evitar o contágio do coronavírus( COVID-19). Um deles passa pela boca. A cirurgião dentista Priscilla Pocallet explica o que tem eficácia e o que não tem, quando falamos de saúde bucal.

Cuidados com as escovas de dente

A maioria dos profissionais recomenda trocar as escovas de dente a cada três meses ou se as cerdas estiverem desfiadas. Entretanto, esta troca poderá se antecipar.''Principalmente, se teve qualquer problema de saúde ou tenha frequentado hospitais. Não emprestar de forma alguma escovas para outras pessoas", recomenda a dentista.

Evite beijos

"Beijos devem ser evitados, pois é um forte meio para transmissão do corona, já que a saliva porta o vírus e pode contaminar".

Enxaguante bucal não é eficaz contra o vírus

"O enxaguante bucal tem ação para controle da microbiota da boca, não diretamente com o vírus. Por isso manter higienizada e melhor opção, para evitar a contaminação".

Não levar as mãos à boca

"As mãos acabam tendo mais com contato com objetos, portas de elevadores, torneira de pias, portas, principalmente para mulheres que tem a unha maior e acumulam mais bactérias, por isso não tenha contato das mão na boca, olho, ou nariz".

Má higienização da boca pode favorecer a contaminação

"Devemos fazer escovações eficientes juntinhos uso de bio e enxaguante. A higienização incorreta pode trazer desequilíbrio para a microbiota da boca, favorecendo a contaminação, Por isso, devemos escovar três vezes ao dia, junto ao fio dental, e também, após a escovação, enxaguante por 1 minuto"

Outros cuidados na prevenção ao COVID-19

Uso de álcool em gel antes e após ter tido contato com pessoas, lavar as mãos com água e sabão antes ou após contato físico. Evitar aglomerações, ao espirrar, proteja com o cotovelo, nunca com as mãos e evitar contato com pessoas que tenha voltado de viagem.

*Com informações da assessoria