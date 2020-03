Presidente do Conselho de Odontologia alerta para saúde bucal

Em conversa, o cirurgião comenta aspectos do ramo odontológico | Foto: WEB TV Em Tempo

Manaus - Em entrevista ao programa Papo Franco, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, o atual presidente do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas (CRO-AM), José Hugo Cabral revela sua trajetória no ramo e esclarece questões da saúde bucal.

Trajetória

José Cabral é natural do Amazonas, iniciou sua carreira no mundo das ciências contábeis, mas foi ao ver sua esposa imersa no ramo odontológico que o presidente se encantou e decidiu seguir os mesmo passos.

" Minha mulher é a fonte da minha inspiração [...] Enquanto ela trabalhava, eu percebia que estava vivendo mais a odontologia do que a contabilidade, por isso aceitei o desafio e fui cursar " José Cabral, Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas (CRO-AM)

Aspectos da profissão

O ramo dos dentistas passou por grandes mudanças nos últimos 25 anos. Cabral explica que há mais ou menos duas décadas havia apenas uma única universidade que oferecia o curso, a Universidade do Amazonas (UA). Hoje em dia esse número subiu para nove instituições. Com isso, o número de profissionais ingressando no mercado de trabalho passou de 30 para mais de 300. Atualmente há cerca de 5 a 6 mil odontólogos cadastrados no Conselho Regional.

Qualidade

Ir ao dentista, durante muito tempo, foi um privilégio das classes mais abastadas. No entanto, com o passar do tempo a situação mudou. José explica que hoje em dia o acesso a esse serviço está muito mais democratizado, pois além da grande variedade de consultórios particulares, o atendimento público também melhorou.

" Certas questões são perenes, como a eventual falta de uma atenção especial no atendimento público ou a redução da vida útil de equipamentos em consultórios pela falta de manutenção. Mas apesar disso a saúde bucal está cada vez mais acessível " José Cabral, Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas (CRO-AM)

Saúde Bucal

Muita gente não sabe, mas a saúde bucal influencia o bom funcionamento do corpo inteiro. Por ser porta de entrada de líquidos e sólidos, a boca acumula muitas bactérias e por isso é vital ir consultar um dentista pelo menos duas vezes por ano. Com isso é possível tratar pequenos problemas de forma rápida ao invés de demorar e piorar a situação.

*Colaborou WEB TV Em Tempo