MS libera tratamento com cloroquina para casos graves de Covid-19

Em nota informativa publicada na última sexta-feira (27), o Ministério da Saúde permitiu a utilização do medicamento nomeado cloroquina, utilizado contra malária, para pacientes com coronavírus em estado grave. Segundo o documento, recentes pesquisas internacionais sugeriram que o fármaco pode ajudar no tratamento contra a Covid-19.



O documento foi assinado pela diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos, Sandra de Castro Barros, e pelo secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Denizar Vianna de Araujo.

A nota apresenta considerações para o uso da cloroquina, como o baixo custo de produção, o fácil acesso e também a facilidade para administra-lo. Além disso, cita, como defesa, a capacidade do Brasil de produzir e armazenar o medicamento em larga escala.

No entanto, ainda sem efetiva comprovação.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou o uso da cloroquina — apenas para pacientes hospitalizados e em estado grave — e determinou a dosagem específica da droga.

O informativo diz: "O Ministério da Saúde do Brasil disponibilizará para uso, a critério médico, o medicamento cloroquina como terapia adjuvante no tratamento de formas graves, em pacientes hospitalizados, sem que outras medidas de suporte sejam preteridas em seu favor. A presente medida considera que não existe outro tratamento específico eficaz disponível até o momento."