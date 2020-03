Uso excessivo da Internet durante o isolamento pode ser prejudicial

Manaus – Durante o período de isolamento social, ocasionado por conta da crise mundial gerada pela pandemia do Covid-19, o uso excessivo da Internet pode causar problemas na saúde mental dos usuários. Só no Amazonas, 70% das pessoas utilizam internet em domicílios, de acordo com dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O momento é delicado ao redor do mundo e tira da maioria das pessoas os afazeres essenciais, como trabalho, vida social e o contato afetivo. Cheios de medos e anseios, muitos passam boa parte do tempo em aparelhos eletrônicos e na Internet, verificando notícias sobre o que está ocorrendo mundialmente ou somente utilizando as redes sociais para se distrair.

A psicóloga Fabiana Lima explica que existem estudos que comprovam que o uso excessivo da Internet e dos aparelhos eletrônicos causa danos à saúde das pessoas. “Nesse período de quarentena, o prejuízo maior é referente a quantidade e qualidade das informações que estão sendo recebidas e consumidas. As pessoas estão consumindo diariamente uma série de informações que não são tão saudáveis assim e que acabam tendo um peso mais negativo e isso, por si só, já causa um impacto psicológico considerável”, esclarece.

Fabiana também informa que pesquisas já apontaram o quanto as novas gerações estão cada vez mais expostas ao mundo da Web e essa realidade só fica mais acentuada nesse momento de isolamento social. Ela comunica que, nesse caso, os riscos para a saúde mental são inúmeros, como desordem no sono, dificuldade de concentração, ansiedade e até mesmo aspectos depressivos.

A profissional explica que o contato dos pais com os filhos deve ser essencial no momento, uma vez que todos estão juntos dentro de casa. “Os pais precisam utilizar os meios eletrônicos como aliados em algumas circunstâncias. Como, por exemplo, fazer o uso de aplicativos que ajudam na organização de atividades dentro de casa e também sites que oferecem capacitações on-line. Acho que o ideal também é buscar estabelecer um tempo de permanência no celular ou na frente da televisão, revezando isso com outras atividades, como a leitura”, orienta.

Fabiana acredita que o momento não é para cobranças e que se exigir demais durante o isolamento pode sobrecarregar o cérebro e facilitar o desenvolvimento de problemas de saúde. “É um momento para não se cobrar tanto, não ser tão produtivo não é um problema e precisamos nos respeitar e respeitar a nossa saúde mental. Os exercícios, por exemplo, podem auxiliar, pois geram descarga de energia. Além disso, buscar atividades diferentes e experimentar coisas novas também pode ser uma boa saída”, recomenda.

Além disso, a psicóloga também fala sobre os atendimentos on-line que estão ocorrendo para muitos pacientes que precisam continuar seus tratamentos mesmo durante o período de quarentena. Ou, até mesmo, para aqueles que estão passando por dificuldades no momento, e querem buscar um profissional para auxílio.

“Os atendimentos on-line já são legalizados pelo Conselho Federal de Psicologia e já eram utilizados por alguns profissionais. Acredito que seja uma ferramenta muito eficaz para determinados casos, além de ser uma boa estratégia, que merece mais divulgação. Contudo, sabemos que - em alguns casos – esse método não é recomendado ou permitido, mas isso depende do paciente e da situação em que ele se encontra”, finaliza a médica.

Fabiana acredita que a divulgação dos profissionais é muito válida nesse período, pois muitos psicólogos e psicólogas também podem estar se sentindo improdutivos. O mundo inteiro está vivendo esse dilema de medos e incertezas e os próprios profissionais de saúde não escapam a realidade. Segundo ela, todos precisam ser acolhidos para que a população não adoeça emocionalmente.

Realidade dos jovens

Os jovens são os principais impactados pela Internet e pelos aparelhos eletrônicos, uma vez que fazem parte de uma geração que é bombardeada de informações diariamente por meio de redes sociais, sites, programas e aplicativos. Em Manaus, alguns relatam suas experiências durante o período de quarentena.

Andrei Soares, estudante de Jornalismo na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), acredita que é praticamente impossível imaginar um mundo sem Internet, atualmente, mais ainda nesse momento de isolamento social. “Estamos todos em casa e a única forma de matar a saudade dos amigos e dos familiares é por meio da Internet. É muito desagradável quando ficamos sem luz, por exemplo, porque acabamos sem ter contato com essas pessoas e com o mundo exterior”, ressalta.

Contudo, Andrei explica que ele e alguns familiares que estão juntos em casa buscam inventar atividades novas para passar o tempo e desfocar um pouco da Internet. “É engraçado, mas já brincamos de telefone sem fio, jogos de tabuleiro, de adivinhação e brincadeiras de dança. Essa situação também acabou aproximando mais a família”, esclarece.

A jovem Rita de Cássia, 19 anos, também fala de alternativas para passar o tempo. “Ao mesmo tempo que a Internet funciona como uma forma de escapismo do isolamento, ela também pode ser prejudicial quando recebo muitas informações sobre a pandemia e me sinto ansiosa. O que estou fazendo para passar o tempo é ler livros, cozinhar e fazer novos planos para quando isso tudo acabar”, encerra.

