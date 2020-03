Dermatologistas recomendam tirar a barba em tempos de coronavírus

Manaus - Com a disseminação do novo coronavírus, a barba virou vilã. Isso porque muitos homens resolveram apará-la ou mesmo removê-la por completo pelo temor de que gotículas contaminadas poderiam se alojar nos pelos e se transformar em focos de contágio.

Mas é preciso mesmo tirar a barba para se proteger do coronavírus?

Segundo o dermatologista Alex Panizza, a resposta é: sim. “É bem simples. Precisam retirar a barba e bigode, porque é um meio de transportar o coronavírus. E algumas barbas e bigodes vão impedir o uso correto das máscaras e tapabocas. E ainda precisam recolher o cabelo”, orienta.

A Dra Natasha Crepaldi, ouvida pelo Panorama Farmacêutico, também destacou que a preocupação está mais na questão da higiene do que da estética. “As secreções podem ficar alojadas nos pelos faciais e gerar maior facilidade de transmitir ou contrair um vírus pelo contato”, explica.

Segundo ela, a recomendação é pegar aquela maquininha e tirar tudo. “Qualquer superfície que possa dificultar a limpeza deve ser evitada nesse momento. E esse cuidado deve ser ainda maior no caso de quem trabalha na área da saúde e que pode ter o uso da máscara prejudicado pela barba”.

Não quero tirar de jeito nenhum, e agora?

Para quem tem uma barba que foi cultivada durante muitos anos e quer manter o “kit galã feio”, a dica é aparar o comprimento e lavar a barba sempre que possível. “Sempre que chegar da rua, utilize um shampoo próprio para barba ou água e sabão para fazer a higienização”, aconselha Natasha.

Ficar com a mão no rosto, como diz uma das dicas já dadas pela Organização Mundial Da Saúde (OMS) também está proibido. “Evite ao máximo levar a mão ao rosto e coçar a barba. Lave as mãos corretamente e com frequência e não compartilhe nenhum objeto de uso pessoal”, finaliza.

Famosos raspam barba

Famosos tiraram a barba | Foto: Reprodução

Nos últimos dias, o jornalista Felipe Andreoli, o cantor Marcos, da dupla com Belluti, o humorista Tirullipa e outros famosos rasparam a barba como forma de prevenção ao novo coronavírus. Isso porque, circula nas redes sociais a informação de que a barba teria mais chances de reter o vírus.



O assunto se tornou popular na internet. Levantamento do Google mostra que o interesse de busca pelos termos "barba coronavírus" saltou 1.200% em uma semana (do dia 18 ao dia 24 de março), enquanto a dúvida "tem que tirar a barba por causa do coronavírus?" cresceu mais de 5.000% no mesmo período.