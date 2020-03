Campanha por testes de COVID-19 é lançada hoje em todo o Brasil

Manaus- Testar pessoas com sintomas de gripe para aferir se estão com a COVID-19 é fundamental para a segurança dos profissionais de saúde e pacientes e uma das estratégias mais eficazes para controlar a contaminação. Apesar disso, o Brasil testa apenas casos considerados graves, levando a uma subnotificação e prejudicando principalmente as populações em áreas de vulnerabilidade social, dependentes do sistema público de saúde.



Embora a curva ascendente de casos possa colocar o país como um dos epicentros globais da pandemia, o Brasil é uma das nações onde menos se testa para o COVID-19 em todo o mundo. Inicialmente, o Ministério da Saúde anunciou que planejava oferecer 1 milhão de testes. Em seguida, subiu o número para 2,3 milhões, depois para 10 milhões e, agora, serão 22,9 milhões. Na prática, seguimos esperando. E sem conhecer a dimensão real do problema, o governo não vai conseguir enfrentar essa crise e garantir o mínimo de dignidade e qualidade de vida para as pessoas.

A meta da campanha, chamada Janela da Pressão, lançada esta semana em 5 cidades de todo o Brasil é pedir 22 milhões de testes por semana, conforme prometido pelo Ministério da saúde. A mobilização virtual visa pressionar o Ministério da Saúde e a diretoria da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em não só a aumentar o número de testes disponíveis no Brasil, como também a promover uma distribuição massiva e descentralizada, principalmente entre os bairros de periferia, que serão mais afetadas social e economicamente pela COVID-19 nos próximos meses, conforme projetado por especialistas em saúde e administração pública e diante da falta de estruturas sociais, como saneamento básico.

Em tempos de quarentena e autoisolamento, a mobilização fará uso de um recurso que o Brasil conheceu nos protestos contra o presidente Bolsonaro das últimas semanas: a projeção de frases em prédios, que ocorrerão simultaneamente em cinco capitais nos seguintes dias e horários:

São Paulo

31/3 - Praça Júlio de Mesquita, Campos Elísios – (20h)

2/4 - Edifício Altino Arantes, Centro – (20h)

7/4 - Praça da Bandeira, Centro – (20h)

9/4 - Edifício Santa Branca, Av. Duque de Caxias com Av. São João, Centro OU Esponja, no Largo do Arouche, Centro – (20h)

Rio de Janeiro

31/3 - R. São Salvador, 80 - Laranjeiras – (18h30 às 22h)

02/4 - R. São Salvador, 80 - Laranjeiras – (18h30 às 22h)

07/4 - R. São Salvador, 80 - Laranjeiras – (18h30 às 22h)

Recife

31/3 - Rua Ribeiro de Brito, fachada de empresarial – (19h às 22h)

2/4 - Estrada das Ubaias, 419 Casa Forte – (19h às 22h)

7/4 - Rua Ribeiro de Brito, fachada de empresarial – (19h às 22h)

9/4 - Estrada das Ubaias, 419 Casa Forte – (19h às 22h)

Salvador

Dia 31/3 - Barra - Rua João Ponde prédios – (20 horas)

Dia 2/4 - Pelourinho - Casa de Jorge Amado – (20 horas)

Dia 7/4 - Farol Da Barra - Prédios em frente o farol da Barra – (20 horas)

Dia 9/4 - Rio Vermelho - Largo da Dinha Casa de Iemanjá – (20 horas)

Manaus

31/3/2020: Edifício Cidade de Manaus (Centro) – (18h30 às 22h)

02/4/2020: Edifício Cidade de Manaus (Centro) – (18h30 às 22h)

07/4/2020: Edifício Cidade de Manaus (Centro) – (18h30 às 22h

A ação conta como o apoio do site www.janeladepressao.com.br, por meio do qual é possível assinar uma petição e enviar e-mails a representantes políticos. O site também oferecerá materiais de mídia social para serem compartilhados. Contas no twitter.com/janeladapressao e instagram/janeladapressao comunicarão nossas mensagens em torno dessas necessidades de comunidades vulneráveis.

Janela Da Pressão é uma iniciativa da Purpose, empresa B que cria campanhas e apoia organizações, ativistas, empresas e entidades filantrópicas capazes de transformar políticas e mudar narrativas para um mundo mais justo.

Sobre a Purpose

A Purpose constrói e apoia movimentos que lutam por um mundo mais justo e habitável para todos. Mobilização pública e storytelling são nossas ferramentas para apoiar organizações, ativistas, empresas e entidades filantrópicas envolvidas nessa luta. Em nossos laboratórios criamos campanhas e iniciativas capazes de transformar políticas e mudar narrativas em momentos-chave.

Promovemos Impacto Social – Como agência, colaboramos com empresas progressistas e organizações, ajudando-as a colocar o propósito no centro daquilo que fazem.

Impulsionamos inovação em campanhas. Nos Laboratórios testamos ideias para descobrir e amplificar as melhores abordagens.

Criamos produtos - Desenvolvemos novas tecnologias e plataformas digitais que dão poder de ação para as pessoas. Identificamos necessidades no ecossistema de impacto social e para transformar ideias em realidade.

*Com informações da Assessoria