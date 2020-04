Acompanhamento Pré-natal é suspenso em UBS's de Manaus

Manaus - A Secretaria Municipal de Saúde suspendeu todos os exames de pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Manaus. A medida atinge, em média, 30 trinta mil mulheres. O objetivo é evitar aglomeração, pois as grávidas são mais vulneráveis a doenças, como a Covid-19.

Unidade Básica de Saúde do bairro Parque 10 | Foto: TV Em Tempo

Mulheres grávidas, pelo menos por enquanto, só devem procurar as UBS´s se apresentarem algum sintoma anormal. Todas as pacientes que estão pré-agendadas para consultas receberão um telefonema da Secretaria Municipal de Saúde com orientações para a próxima consulta.



O Ministério da Saúde recomenda um mínimo de seis consultas de pré-natal, que é o acompanhamento médico que toda gestante deve ter, para manter a saúde da mãe e do bebê.

O Ministério da Saúde recomenda um mínimo de seis consultas de pré-natal | Foto: TV Em Tempo

No ano passado, mais de 30 mil mulheres passaram por consultas na capital. A prefeitura ainda não deu uma previsão de quando esses atendimentos devem ser normalizados nas Unidades Básicas de Saúde.

Confira a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Mariana Rocha/ TV Em Tempo*

*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa