Conheça os benefícios do Alecrim

O alecrim ( nome científico de Rosmarinus offinalis), é bastante usado na culinária e em cerimônias religiosas. Tem até músicas folclóricas infantis dedicados a ele.

Enfim, o alecrim faz parte de nossa vida há muito tempo e muitas vezes usamos sem saber quais são os seus benefícios medicinais para a saúde. Abaixo vamos listar para vocês todos os benefícios comprovados do alecrim.

Benefícios do alecrim

Um dos seus usos é na aromaterapia, afinal todos nós sabemos o quanto o alecrim exala o seu cheiro. Utilizam o alecrim com o hortelã para ajudar na limpeza da mente. Um estudo publicado da Scientia Pharmaceutica ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3700080/) descobriu que a inalação do óleo de alecrim pode aumentar as atividades das ondas cerebrais, melhorar nosso humor e diminuir a sonolência durante o dia.

Outro benefício foi para queda de cabelo que é algo que incomoda tanto homens quanto mulheres, ninguém gosta de ver seus cabelas literalmente escorrendo pelo ralo

Um estudo ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9828867 ) mostrou que a mistura dos óleos essenciais de alecrim, tomilho, lavanda e madeira de cedro durante sete meses e com uso diário foi capaz de fazer crescer fios de cabelo em quase a metade dos participantes.

Outros benefícios do alecrim são:

• Antibiótico natural



• Excelente diurético

• Purifica o fígado

• Ajuda a controlar a diabetes

• Melhora a circulação sanguínea

• Combate o câncer

• Combate inflamações como tendinite, gastrite e inflamações em geral no estômago.

Como fazer o chá de alecrim

Você pode obter os benefícios do alecrim pelo chá, mas também pelo extrato. Para fazer o chá de alecrim é bem simples.

Ingredientes

• 1 colher de chá da erva picada

• 1 xícara de água

Modo de preparo

• Coloque a água no fogo até levantar fervura;

• Depois que iniciar a fervura desligue o fogo

• Acrescente a erva na água ou despeje a água sobre a erva

• Abafe e deixe descansar por aproximadamente 10 minutos

• Coe e já estará pronto para tomar

Tente tomar sem açúcar e use até 3 vezes ao dia. Se quiser pode usar esse chá para passar sobre os fios de cabelos, ele deixa os cabelos com fios bonitos e fortes.





