Máscaras caseiras: cuidados de higiene com as máscaras de pano

Manaus- Desde o início da pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19), uma corrida mundial em busca de máscaras de proteção fez com que elas sumissem das prateleiras. Muita gente não conseguiu comprar e até o Ministério da Saúde está tentando realizar compras, em grandes quantidades, para garantir a proteção dos profissionais de saúde.

Sabendo das dificuldades, nesta quinta-feira (2), o próprio Ministério divulgou um manual que ensina como a população pode fazer máscaras de tecido em casa. Além de eficiente, ela é um equipamento simples, que não exige grande complexidade na sua produção e pode ser um grande aliado no combate à propagação do coronavírus.

Segundo o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta, para ser eficiente como uma barreira física, a máscara caseira precisa seguir algumas especificações, que são simples.

Ministério da Saúde orientou população a confeccionar o item de prevenção | Foto: Divulgação

“Você pode fazer uma máscara ‘barreira’ usando um tecido grosso, com duas faces. Não precisa de especificações técnicas. Ela faz uma barreira tão boa quanto as outras máscaras. A diferença é que ela tem que ser lavada pelo próprio indivíduo para que se possa manter o autocuidado. Se ficar úmida, tem que ser trocada. Pode lavar com sabão ou água sanitária, deixando de molho por cerca de 20 minutos. E nunca compartilhar, porque o uso é individual," explica o ministro.

Quando usar e como usar

1. A máscara deve ser usada sempre que precisar sair de casa. Saia sempre com pelo menos uma reserva e leve uma sacola para guardar a máscara suja, quando precisar trocar. Dentro da residência, não é necessário usá-la. No caso de pessoas infectadas pelo coronavírus que estão em isolamento domiciliar, a orientação é que tanto elas quanto seus cuidadores usem as máscaras cirúrgicas profissionais.

2. Após duas horas de uso, é necessário trocar a máscara. O mesmo vale para quando ela ficar molhada devido a tosse, espirro, fala ou respiração. Para isso, retire-a seguindo os cuidados necessários (veja no item abaixo), armazene em um saco plástico bem fechado e coloque outra, também seguindo os passos corretos. Só retire a máscara usada da sacola quando for lavá-la.

Nunca compartilhe máscara com outra pessoa | Foto: Divulgação

O governo orienta que cada pessoa tenha pelo menos duas unidades de máscara caseira, justamente para trocar em caso de necessidade ou para não ficar sem enquanto uma estiver lavando ou secando. Nunca compartilhe sua máscara, mesmo após lavá-la: o ideal é que cada membro da família tenha suas próprias unidades.

3. Uma vez que você estiver com a máscara, não mexa mais nela e nem tire da frente da boca para falar. Também não se deve tocar diretamente o tecido, caso faça isso, troque a máscara. Isso porque esta forma incorreta de manusear o acessório pode torná-lo um vetor de transmissão ao invés de proteção. Se você tocar o tecido quando o item está em uso e, em seguida, toca os olhos, por exemplo, pode se contaminar com substâncias retidas no exterior da máscara.

4. Não coce o nariz ou boca quando estiver com a máscara. A função da máscara de tecido é criar uma barreira física entre as vias respiratórias e gotículas possivelmente contaminadas com o vírus, e suas mãos podem estar contaminadas com estas gotículas, especialmente fora de casa. Manter as indicações de lavar as mãos e não levá-las ao rosto é fundamental para que a máscara funcione.

Como colocar e retirar

Para garantir que a máscara não estará contaminada ao entrar em contato com o rosto, é necessário estar com as mãos devidamente higienizadas, ou seja, lavada com água e sabão ou desinfetadas com álcool 70%. Além disso, caso seja necessário apoiar o tecido em uma superfície para dobrá-lo, ela também deve estar desinfetada (bem como os materiais usados na confecção).

Ao colocar a máscara, é preciso se certificar de que ela cubra bem tanto o nariz quanto a boca e seja posicionada diretamente nesta região (e não sobre os olhos ou testa e depois arrastada para baixo, por exemplo).

Coloque a máscara de forma correta | Foto: Divulgação

O acessório deve ser sempre manuseado pelo elástico, tanto na hora de colocar quanto ao retirar do rosto, e nunca com toque direto no tecido. Além disso, é importante se certificar de que a parte da frente da máscara não vire ao contrário e encoste o rosto, pois isso poderia contaminar as vias aéreas.

O ideal lavar as mãos antes de retirar a máscara, para garantir uma maior proteção. Imediatamente após o uso, tanto a máscara de tecido quanto a de "Tecido Não Tecido" (TNT), devem ser lavadas.

Como higienizar

Conforme explicou Mandetta na coletiva de imprensa, é possível e efetivo higienizar o tecido e os elásticos usados nas máscaras com água sanitária. “Depois de lavadas e secas, elas ficam prontas para um novo uso”, afirma a Mandetta, e a possibilidade de reutilizar inclui também as máscaras confeccionadas com TNT.

Também é possível fazer a higienização com água e sabão. Após a lavagem, é ideal deixar que elas seguem ao sol.

Hábitos de higiene não devem ser descartados

Um dos maiores medos dos órgãos de saúde quanto ao uso de máscaras por quem não é profissional da saúde é o de que ela pode dar uma falsa sensação de proteção absoluta, fazendo com que as pessoas passem a ter menos cuidado com a higiene pessoal. Ao usar máscaras (sejam elas quais forem), deve se manter os hábitos que têm sido recomendados até agora.

Sempre tenha o hábito de lavar as mãos | Foto: Divulgação

Para evitar o contágio pelo novo coronavírus, portanto, é essencial continuar lavando as mãos com frequência ou higienizando-as com álcool em gel 70%, evitando tocar no rosto, mantendo distância de outras pessoas na rua e praticando o isolamento social (ou seja, saindo o mínimo possível de casa).

Vendas de máscaras

A pandemia provocou um aumento da procura de máscaras caseiras em Manaus e no mundo, esgotando o estoque do produto nas farmácias e drogarias. Com a busca por métodos alternativos pela produção, o empreendedor Klinger Araujo enxergou uma oportunidade no mercado e está confeccionando máscaras dos modelos 3PLY e KN95 como alternativa e são descartáveis.

"Aqui no Amazonas seria o ideal a importação desses produtos para atender a população em grande escala. Visto que não existem fábricas com tamanha capacidade de produção. Vejo muitas pessoas fabricando de forma caseira e personalizada, para obter uma renda extra para ajudar em casa nessa época de pandemia. A procura de máscaras está sendo grande aqui no Brasil e em outros países," disse Klinger.

Máscaras descartáveis | Foto: Divulgação

A procura de máscaras cirúrgicas para prevenir a transmissão do novo coronavírus fez moradores de Manaus, criarem uma alternativa para garantir a proteção. Parte da população decidiu produzir e vender o equipamento por conta própria, já que, por conta do avanço de casos de Covid-19, o objeto está em falta em muitos lugares. Com essa falta, o Ministério da Saúde mudou a orientação e passou a estimular o uso das máscaras e até a fabricação delas.

Foi essa nova recomendação que fez com que a empreendedora Thalia Santos de Souza, de 22 anos, perdesse o receio e começasse a confeccionar máscaras.



Agora, Thalia decidiu investir na produção das máscaras e a procura está aumentando. "As encomendas foram crescendo, vendo também artigos de cama, mesa e banho. Com essa crise, com a falta de máscaras, e quando acha estão muito caras, o pessoal gostou, porque é máscara de algodão, tricoline e ainda são personalizadas, forradinha, toda bonitinha, toda estilosa," explicou a empreendedora.

Máscaras estilizadas no combate à pandemia | Foto: Divulgação

Thalia produz máscaras personalizadas, com estampas de animais, vegetação e outros desenhos. Como a produção é artesanal, ela costura uma de cada vez e com muito cuidado.

Nos últimos três dias, a demanda aumentou drasticamente e Thalia Santos produziu cerca de 250 máscaras, ao preço de R$5 a R$10 cada.

“Minhas máscaras estão bombando, estão tendo muita saída e eu estou me virando para dar conta das encomendas”, contou.