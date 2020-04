Artesã, que confeccionava máscara contra rinite, agora previne família

Manaus - Após a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendar à população em geral o uso de máscaras caseiras para proteção contra o novo coronavírus (Covid-19), caso seja necessário sair de casa, diversos comerciantes passaram a investir nas máscaras de pano em Manaus. Mas, para algumas pessoas, ela já era usada antes da pandemia acontecer.

A artesã Márcia Siqueira fazia uso das máscaras de pano devido às crises de rinite alérgica e gripes, e ao precisar sair de casa utilizava as máscaras para não contaminar outras pessoas. Ela conta que postou a iniciativa em um grupo pessoal e, desde então, passou a trabalhar com a confecção dos equipamentos de prevenção.

“Após as recomendações, fiz logo pra para meu filho e esposo, depois passei a doar para meu pai, mãe, irmã, sogra e até sobrinhos, mas a primeira encomenda surgiu pelo WhatsApp da escola e assim sucessivamente. No domingo seguinte, em um grupo de desapego que participo, perguntaram se alguém fazia e eu me apresentei. Então, começou a procura. Logo postei as primeiras encomendas no meu perfil no IG de trabalho de Costura Criativa e Afetiva e a encomenda foi só aumentando”, explicou Márcia.

A artesã conta que recebeu tantas encomendas que até passou a fornecer para laboratórios.

Em Manaus, se tornou cada vez mais difícil achar as máscaras hospitalares para venda em farmácias. Segundo a OMS, o uso das versões cirúrgicas de máscaras segue indicado apenas para profissionais de saúde e casos específicos, conforme ressaltou o governo brasileiro.



Márcia afirma que o custo com os produtos não foi um problema devido já realizar trabalhos com costura anteriormente. No entanto, ela diz que precisou do apoio do marido em algumas etapas da confecção.

“Por já trabalhar com costura, não precisei comprar material. Estou utilizando tudo o que tenho disponível para a confecção das máscaras. Porém, devido o aumento na demanda, precisei do apoio do meu esposo para montagem de algumas peças”, contou.

