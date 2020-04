Usa lentes de contato? Confira dicas de higienização contra o Covid-19

| Foto:

Manaus - A Sociedade Brasileira de Oftalmologia fez um alerta para quem usa lentes de contato. Devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a recomendação é que se redobrem os cuidados com a higienização das mãos e da própria lente.

Quem usa lentes de contato sabe bem quais são as regras de cuidado e, durante a pandemia, a atenção deve ser ainda mais especial. Antes de colocar as lentes e retirá-las, é preciso lavar bem as mãos com água e sabão e secar com papel toalha.

Todo esse cuidado é porque o ser humano tende a levar as mãos aos olhos com muita facilidade e a transmissão do novo coronavírus é certa quando há contato com superfícies contaminadas.

