Endocrinologista do AM tira dúvidas sobre Diabetes e Covid-19 em live

Manaus - Nesta quinta-feira (9), às 19h, o projeto #DoSofá do Millennium Shopping recebe a médica endocrinologista Larissa Figueiredo, que irá esclarecer dúvidas sobre o Covid-19 e como a doença pode se desenvolver em pessoas que possuem Diabetes. O bate-papo será transmitido ao vivo em uma live no Instagram @millenniumshopping.

“Além de trazer cultura e entretenimento para a população que está em isolamento social em casa, o projeto #DoSofá também oferece muita informação. A edição desta semana será uma oportunidade para quem ainda tem dúvidas sobre o novo Coronavírus e faz parte do grupo de risco”, disse a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier.

Grupo de risco

Diabéticos estão entre os grupos mais vulneráveis ao Covid-19 por dois motivos principais: excesso de glicose no sangue e tendência a inflamação, duas condições que impedem que o sistema imunológico responda adequadamente a infecções por vírus e bactérias.

A especialista que participará do #DoSofá será Larissa Figueiredo, médica endocrinologista, titulada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), mestre pela Universidade de Brasília (UnB) e professora na Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

*Com informações da assessoria