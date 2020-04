Pacientes com coronavírus podem notar perda de olfato ou paladar

Os sintomas mais comuns do novo coronavírus como febre, tosse, cansaço e, em casos graves, dificuldades para respirar já são bem conhecidos. Porém, a Academia Brasileira de Rinologia (ABR) junto com a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF) trouxeram a orientação aos médicos sobre o cuidado com pacientes que apresentarem perda súbita de olfato e paladar em tempos da Covid-19 .

Para o professor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e médico otorrinolaringologista da Clínica Dolci em São Paulo, Dr. Ricardo Landini Lutaif Dolci, a hipótese tem sido levantada por médicos alemães, italianos e franceses após a observação de pacientes com a patologia. É possível que o novo coronavírus atinja as células do olfato que se encontram no nariz, e talvez seja um importante alerta para a confirmação do contágio da doença”, explica o médico.

Uma recente pesquisa feita por um aplicativo, pela Universidade King's College London, com dados de 400 mil pessoas suspeitas de terem a Covid-19, apontou que 18% apresentaram queixas de perda de olfato ou paladar. Desse total, 1.702 indivíduos confirmaram que fizeram o teste, 579 receberam o diagnóstico para positivo e 1.123, negativo. E, por fim, concluiu que entre os pacientes que realmente tinham a doença, seis em cada dez (59%) falaram que perderam o sentido do olfato ou o paladar.

Apesar de não existir ainda uma verdade absoluta, até pela Covid-19 ser recente, o especialista deixa uma recomendação importante em tempos de pandemia de coronavírus. “Pacientes que notarem a perda da capacidade de sentir cheiros e paladar devem se isolar em casa por 14 dias, mesmo que não apresentem nenhum dos outros sintomas característicos da doença como febre, tosse ou falta de ar", finaliza Dolci.

*Com informações da assessoria