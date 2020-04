Dicas de frutas que aumentam a imunidade contra doenças

Manaus - Manter a higienização das mãos e evitar contato com outras pessoas é tão importante quanto manter o corpo forte durante essa quarentena do novo coronavírus (Covid-19). E dá para aumentar a imunidade de forma simples: incluindo alimentos saudáveis nas refeições.

Eles não previnem infecções virais, nem curam a doença, mas ajudam fortalecer o sistema imunológico e preparam o corpo para enfrentar inimigos invisíveis.

Segundo os especialistas, é preciso entender que o vírus depende de um hospedeiro para sobreviver e iniciar o processo de multiplicação. Ou seja, o vírus depende do organismo humano para se desenvolver. Por isso, fortalecer a imunidade é tão importante nesse momento de crise.

O Portal EM TEMPO fez um lista de frutas que podem aumentar a imunidade.

1. Açaí

O açaí é rico em polifenóis | Foto: Divulgação

O açaí é uma fruta encontrada na Amazônia e colhida de uma palmeira que cresce no clima ideal do norte do Brasil. É um alimento popularmente conhecido no mundo todo e é excelente para aumentar a energia e proteger o corpo da ação dos radicais livres. A fruta é rica em polifenóis que tem ação antioxidante.

Benefícios do açaí

O açaí é capaz de aumentar a produção de glóbulos brancos que mantém o sistema imunológico saudável. A fruta auxilia na eliminação de organismos indesejados e consequentemente promove um aumento na imunidade.

Os polifenóis presentes no açaí agem na proteção das células do sistema nervoso central, agindo diretamente na prevenção de perda de memória e de doenças neurais.

2. Camu-Camu

O camu-camu fortalece o sistema imunológico | Foto: Divulgação

O camu-camu é uma fruta típica da região Amazônica que possui uma elevada quantidade de vitamina C, sendo muito mais rica nesse nutriente que outras frutas como a acerola, a laranja, o limão ou o abacaxi.

A fruta possui um sabor muito ácido e normalmente é consumida em sorvetes, iogurtes, compotas, refrigerantes e doces, podendo ser também comprado em forma de comprimidos ou em pó nas lojas de produtos naturais.

Beneficios do camu-camu

A fruta fortalece o sistema imune, já que contém grande quantidade de antioxidantes, como vitamina C e flavonoides, como as antocianinas e o ácido elágico, ajudando a combater doenças como herpes, por exemplo.

O camu-camu atua como anti-inflamatório, pois o seu conteúdo de antioxidantes diminui a concentração de marcadores pró-inflamatórios, podendo melhorar os sintomas de doenças como a artrite, por exemplo. Além de combater a gripe e o resfriado comum, já que tem grande quantidade de vitamina C.

3.Acerola

A acerola é uma fruta com poucas calorias | Foto: Divulgação

A acerola é uma fruta que pode ser usada como planta medicinal devido à alta concentração de vitamina C. Os frutos da acerola, além de saborosos, são muito nutritivos, porque são muito ricos também em vitamina A, vitaminas do Complexo B, ferro e cálcio.

A acerola é uma fruta com poucas calorias e por isso pode ser incluída em uma dieta para emagrecer. Além disso, é rica em vitamina C o que ajuda a fortalecer o sistema imune.

Benefícios da acerola

A acerola é uma fruta rica em vitamina C, A e do complexo B, sendo importante para fortalecer o sistema imunológico e combater infecções,. Além disso, a acerola ajuda a combater o estresse, fadiga, problemas do pulmão e do fígado, varicela e poliomielite, por exemplo, já que possui propriedades antioxidantes, remineralizantes e antiescorbúticas.

Devido às suas propriedades, a acerola também aumenta a produção de colágeno, previne problemas gastrointestinais e cardíacos e evita o envelhecimento precoce, por exemplo, já que é rica em antioxidantes, combatendo os radicais livres.

4 .Laranja

A laranja é uma das frutas mais conhecidas por conter vitamina C | Foto: Divulgação

A laranja é conhecida principalmente pela vitamina C, nutriente que ajuda na prevenção e tratamento de gripes e resfriados. No entanto, a laranja também é fonte de potássio, magnésio e betacaroteno, nutrientes com ações antioxidantes que ajudam a prevenir problemas cardiovasculares e até mesmo o câncer.

Benefícios da laranja

A laranja tem um lugar de honra em uma dieta equilibrada e saudável, devido aos diversos benefícios que ela oferece à saúde. A vitamina C, além de ser fundamental para o bom funcionamento das defesas do nosso organismo, também ajuda na absorção do ferro dos outros alimentos, como, por exemplo, quando ingerimos folhas verde-escuras ou feijão acompanhados de uma fatia da fruta. Já o potássio ajuda a manter a pressão arterial em níveis saudáveis.

Outra vantagem é o fornecimento de energia, já que a laranja é rica em açúcar e carboidratos. Pensando nisso, vale lembrar que, como qualquer alimento, ela deve ser consumida com moderação, pois contém cerca de 50 calorias a cada 100 gramas.

5. Melancia

A melancia tem 90% de água em sua composição | Foto: Divulgação

A melancia é considerada uma das frutas mais completas ao organismo. Rica em vitaminas e minerais, contribui para a geração de energia do corpo, hidratação e aumenta a imunidade. Além disso, é capaz de prevenir diversas doenças, entre elas, diabetes, infecção urinária e variados tipos de câncer.

Benefícios da melancia

Por ser rica em vitaminas e sais minerais (como ferro, cálcio, fósforo, potássio, sódio e magnésio), a melancia previne diversas doenças desde respiratórias até cardiovasculares e câncer. Assim, reduz as deficiências nutricionais do organismo e, consequentemente, aumenta a imunidade.

A melancia tem uma enorme quantidade de água em toda sua composição mais de 90%. Por conter tantos nutrientes, a melancia é aconselhada por especialistas como fonte de energia.A recomendação do consumo de melancia pós-treino para hidratação e reposição de energia, pois, comparada a bebidas esportivas, a fruta tem mais água e menor quantidade de carboidratos.

6. Cupuaçu

O cupuaçu atua no fortalecimento do sistema imunológico | Foto: Divulgação

Fruta típica e muito popular na região da América do Sul, em especial o Brasil, o cupuaçu conta com uma série de propriedades que podem oferecer diversos benefícios para a saúde do organismo, podendo ser considerado, inclusive, mais benéfico que o açaí.

Além dos maiores benefícios do cupuaçu para a saúde, seu cultivo é menos agressivo ao meio ambiente que o do açaí.

Benefícios do cupuaçu

As propriedades encontradas na composição da fruta atuam para o fortalecimento do sistema imunológico do organismo, prevenindo doenças como a gripe e os processos inflamatórios.

Com propriedades anti-inflamatórias, a fruta ajuda no tratamento de doenças inflamatórias, como a gota e artrite, diminuindo a dor e evitando crises frequentes.