Conheça 10 plataformas e apps para praticar exercícios em casa

Manaus - Não poder ir para a academia não é mais desculpa para não treinar! O computador e o celular podem ser ótimos aliados para aqueles que querem melhorar a condição física e ficar em forma, mesmo no período da quarentena, onde o aconselhável é ficar dentro da própria residência.



Seja para correr, definir músculos, perder peso ou controlar a alimentação, hoje existem muitas opções de aplicativos e plataformas para incentivar e motivar e até mesmo ensinar os usuários a manterem uma rotina física dentro daquilo que gostam. E o melhor: tem opções que não precisam nem sair de casa para ter o corpo desejado. Confira:

Queima Diária

Considerada o “Netflix” fitness, a Queima Diária é uma plataforma online com programas físicos para fazer em casa. Considerada a maior provedora de aulas fitness via streaming da América Latina com mais de 450 videoaulas elaboradas por profissionais da educação física de forma didática e atrativa, a plataforma atende diferentes perfis de usuários, que têm liberdade para escolher quando acessar os conteúdos e o que assistir. O acesso é simples e as aulas podem ser assistidas pelo computador, aplicativo (disponível para iOS ou Android) ou até pela Smart TV. Mamãe Sarada, Adeus Dor nas Costas, Bumbum na Lua, Barriga Negativa, Power Hiit e Desafio Yoga são exemplos de programas disponíveis. R$29,90/mês.

Nike Training Club

O aplicativo permite escolher os níveis de dificuldade e personalizar o treino de acordo com seus objetivos (trabalhar só pernas, abdome, braços, fazer alongamento…). Para evitar surpresas, é possível observar quais movimentos serão feitos antes de começar. É possível vincular as músicas do celular ao aplicativo e planejar em qual momento ela deve tocar. Gratuito.

Workout Trainer

Desenvolvido por personal trainers, o Workout Trainer é bem dinâmico e voltado para quem quer emagrecer. O aplicativo está disponível para iOS e Android e conta com um conteúdo mais motivacional com mensagens em voz para estimular os usuários a treinarem com mais vontade.

Os planos de treinamento possuem exercícios aeróbicos, localizados e levantamento de peso sem precisar de equipamentos de academia. Gratuito com algumas aulas pagas.

7 Minutos Treino

Para quem tem uma agenda extremamente cheia, o 7 Minutos Treino é um aplicativo que consiste em 12 exercícios executados em 30 segundos com pausas de 10 segundos. Uma cadeira e uma parede são os materiais necessários para auxiliar na realização das atividades. Gratuito.

Noom Coach

Disponível apenas para Android, o Noom combina monitoramento de exercícios, registros de alimentação e motivação. O aplicativo registra as suas refeições e todas as suas atividades, desde uma caminhada até uma aula de yoga calculando a intensidade do exercício. Gratuito.

Freeletics

O Freeletics é um aplicativo que contêm treinos promovidos por um Coach com inteligência artificial. Os treinos são variados para cada objetivo, seja ganhar músculo, resistência ou força. O aplicativo também conta com orientações nutricionais. R$39,90 por mês.

Perder Peso em 30 dias

O app é voltado especificamente para quem quer perder peso, e os exercícios foram pensados para serem feitos em casa. A carga de treinamento vai aumentando com o passar dos dias. Entre as atividades para melhorar a forma física estão abdominais, exercícios para os glúteos, para diminuir a cintura e muito mais. Gratuito.

100 Pushups Workout

O 100 Pushups Workout é um aplicativo para quem gosta de desafios. Ele promete fazer você atingir determinado objetivo de 6 a 10 semanas. Além dos 11 programas de treino, o app conta com estatísticas rápidas de desempenho, recurso lembrete e armazenamento de dados em nuvem para facilitar o compartilhamento de seu progresso com os amigos. Gratuito.

Track Yoga

No aplicativo, é possível escolher entre 5 modalidades e 17 variedades, incluindo hatha yoga, power yoga, baba ramdev e ashtanga yoga. É uma boa pedida para colocar a cabeça no lugar e continuar saudável. Gratuito.

Just Dance Now

O game está disponível para Android e iOS e é uma maneira divertida de se movimentar e de queimar calorias. São mais de 500 músicas disponíveis para dançar, entre elas sucessos da música pop. Dá para jogar sozinha, com os amigos ou com o mundo todo se o dispositivo estiver conectado ao Wi-Fi ou 4G. Gratuito

*Com informações de assessoria