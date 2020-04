"Se eu estivesse em Manaus estaria preocupado", diz ministro Mandetta

Mandetta destacou Manaus afirmando que a capital, além de fortaleza, chama a atenção devido aos altos índices de infecção pelo novo coronavírus. | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 7, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, analisou a situação de algumas capitais brasileiras diante da propagação da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ele manifestou duas preocupações em particular. "Se eu tivesse em Manaus hoje estaria extremamente preocupado, se eu tivesse em Fortaleza (estaria) extremamente preocupado."

Ele destacou as duas cidades afirmando que elas estavam chamando atenção dos analistas dos Ministério da Saúde (MS) devido aos altos índices de infecção pelo novo coronavírus.

Casos do Amazonas

As informações sobre o monitoramento de casos e medidas de prevenção e controle do novo coronavírus (Covid-19) foram atualizadas em live transmitida nas redes sociais do Governo do Amazonas

O Amazonas registra, nesta terça-feira (07) 636 casos do novo coronavírus, com 104 novos diagnósticos nas últimas 24 horas. O número de mortes subiu para 23, e há casos de Covid-19 em 12 municípios, além de Manaus, capital do Estado.

As informações sobre o monitoramento de casos e medidas de prevenção e controle do novo coronavírus (Covid-19) foram atualizadas em live transmitida nas redes sociais do Governo do Amazonas, com a participação da diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, e da chefe do Departamento de Ações de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Nayara Maksoud.

Dos 636 casos, 560 são de Manaus e 76 do interior. Além da capital do Amazonas, as cidades que já identificaram casos de Covid-19 são Manacapuru (42), Itacoatiara (9), Santo Antônio do Içá (7), Parintins (4), Iranduba (3), Tonantins (3), Anori (1), Boca do Acre (1), Careiro da Várzea (2), São Paulo de Olivença (2), Novo Airão (1) e São Gabriel da Cachoeira (1).

Fortaleza

Durante a coletiva do qual Mandetta participou, também foi divulgado o índice de infecção das capitais de acordo com grupos de 100 mil habitantes. Fortaleza foi apresentada como a Cidade com maior taxa de infecção por habitante de todo o Brasil. Na Capital, o índice chega é de 34,7%. Em Fortaleza, a cada 100 mil pessoas, cerca de 35 estão com a Covid-19.