Veja mitos e verdades sobre o coronavírus

Os números da doença no Brasil não param de crescer | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - De acordo os dados do Ministério da Saúde a taxa de letalidade do coronavírus no Brasil é de 5%. O percentual representa o número de mortes pelo total de casos de mortes notificados. A região Sudeste concentra o maior número, um total de 554 mortes, superando o percentual nacional, com 5,8% de letalidade.



O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ressalta ainda a importância do gestor neste momento e da população no combate à proliferação do coronavírus no Brasil.

Veja no infográfico o que é mito ou verdade sobre a pandemia que assola o mundo: