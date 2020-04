Conheça formas diferentes de se distrair durante a quarentena

Manaus – As medidas de isolamento adotadas para conter o novo coronavírus deixaram muitos brasileiros em casa, seja trabalhando home office ou somente estudando a distância, a situação pode ficar um pouco estressante ou até frustrante quando as formas de distração chegam ao fim, pensando nisso o Portal Em Tempo preparou uma lista de formas diferentes de como se distrair na quarentena.

Segundo a psicóloga Juliana Capel, a primeira atividade a se fazer na quarentena é montar uma rotina, já que a anterior precisou ser mudada devido o cenário que estamos passando.“Após montar uma rotina de tarefas procure segui-las em casa todos os dias no mesmo horário, como era antes, só que neste momento elas serão feitas em casa. Lembre-se de montar essa rotina com o tempo de trabalho, lazer, produtividade e autocuidado”, ressaltou Juliana.

Com a rotina estabelecida é hora de procurar sair do óbvio, aproveite o momento para tirar aqueles planos tão desejados do papel, organize uma viagem para quando a pandemia passar, trace metas para serem atingidas no trabalho.

Meditação

A meditação pode ser uma ótima forma de se distrair nesse momento. Além de você se conectar com o mundo externo também é uma opção de conhecer sua própria mente. É uma técnica que desenvolve habilidades como a concentração, tranquilidade e o foco no presente. Trata-se de uma prática ancestral, com raízes na sociedade oriental.

A prática também é usada no tratamento de estresse, medo, ansiedade e até mesmo traumas, a meditação é acessível e é possível acessar várias partes da mente por meio da meditação guiada, vários canais no youtube ensinam e disponibilizam conteúdos de como iniciar a atividade de maneira simples.

Conecte com seus amigos

Atualmente as lives estão ganhando cada vez mais espaço na internet, use elas para reunir os amigos, tomar alguns drinks ou aproveitar para experimentar a comida do restaurante que vocês tanto queriam conhecer. Vocês podem estar distantes, mas sempre é possível ter boas experiências com pessoas que amamos.

As videoconferências são ótimas pois permitem que várias pessoas estejam ativas no serviço ao mesmo tempo, coloquem os papos em dia, optem por jogos de adivinhação ou virtuais que também sejam abertos a números grandes de pessoas. Vê as pessoas que amamos melhora a autoestima e ainda deixa o coração cheio de esperança.

Aproveite a família

Já que todos estão em casa, uma boa dica é fazer programas caseiros, como noite de filmes, realizar refeições diferentes e usar esse tempo para entender as pessoas que moram com você.

Realizar atividades domesticas também pode ser uma boa maneira para passar o tempo e ainda deixa a casa limpa e agradável.

“Com a rotina agitada quase não conseguimos demonstrar nosso carinho por aqueles que amamos. Então deixe a família perto e não morarem juntos nada que algumas horas de conversas pelo telefone não resolvam”, orientou a psicóloga.

Cozinhe

Use a quarentena para investir naquele prato novo que você sempre quis prepara mais nunca teve tempo mas comece com pratos leves, talvez um doce ou um prato principal simples, mas saboroso. Muitos chefs também estão fazendo lives ou ensinando diariamente através das redes sociais receitas rápidas.

Lembre-se, se para essa atividade você precise ir ao supermercado comprar algo que não tem em casa é importante que apenas um membro vá até o estabelecimento e ao retornar a residente se higienize, incluindo os alimentos.

Cuide-se

Outro ponto importante é cuidar de si mesmo, tire um tempo para fazer algo que vai te satisfazer seja rotinas de beleza, leia um bom livro ou até conversar com um psicólogo mas cuide-se, pois nesse momento o mais importante é a sua saúde.