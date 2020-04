Pesquisadores preveem casos de Covid-19 até setembro

Manaus - Um relatório técnico feito por pesquisadores brasileiros do Ministério da Saúde, da Universidade do Mato Grosso do Sul, da Universidade do Estado do Amazonas, da Fundação Oswaldo Cruz e da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado mostra que a Covid-19 tem risco de estar circulando no Brasil até o mês de setembro deste ano. O estudo foi publicado na última terça-feira (7) na Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical

O novo estudo, assinado entre outros pelo ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM-RS), fala sobre a importância da quarentena. “Se o distanciamento social for eficaz limitando o acesso do público apenas a serviços essenciais, o impacto econômico pode ser mitigado enquanto a epidemia é controlada”, segundo os autores.

Com a chegada da primavera, a incidência de temperaturas mais baixas no sul do País pode aumentar infecções por doenças respiratórias mais conhecidas e, segundo os autores, "atualmente a Covid-19 deve ser adicionada a essa lista".

O texto aborda ainda a composição da população brasileira, formada principalmente por jovens adultos, entre os quais muitos possuem comorbidades como obesidade, diabetes, hipertensão, HIV, tuberculose, entre outros. Esses fatores colocam essas pessoas em risco maior do que as saudáveis, caso haja contágio da covid-19.

Brasil passa de mil mortes

A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), superou a marca de mil mortes no Brasil nesta sexta-feira (10). Balanço do Ministério da Saúde aponta o total de 1.056 mortes e 19.638 casos confirmados.

O país chegou a este número 44 dias após o primeiro caso registrado no país e 24 dias após após o registro da primeira mortes

Os estados com mais mortes são: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e Amazonas, respectivamente.

Os estados com menos mortes são: Acre (2), Amapá (2), Rondônia (2), Mato Grosso (2), Mato Grosso do Sul (2), Roraima (3), Alagoas (3) e Sergipe (4).

Tocantins é o único estado que não registrou mortes