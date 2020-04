Parceria entre sindicato e UEA fornece EPIs para peritos da Polícia

Manaus - Uma parceria entre o Sindicato dos Peritos Oficiais do Amazonas (SINPOEAM) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) garantiu a doação por parte da universidade de 250 kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) e 100 protetores faciais que serão utilizados por peritos criminais, médicos legistas e odontolegistas que atuam no Instituto Médico Legal (IML) e nas perícias em locais de crime com morte violenta. A ação tem o intuito de garantir uma segurança maior para os peritos durante o período de pandemia do novo Coronavírus.

A doação dos equipamentos aconteceu na manhã deste sábado, na Escola Superior de Ciências da Saúde da UEA (ESA/UEA), e contou com a participação de representantes da universidade e da diretoria do sindicato. De acordo com a presidente do SINPOEAM, Viviany Pinto, a parceria é de extrema importância para os peritos que estão em atividade todos os dias, nas ruas e nos institutos, e com possibilidades reais de serem infectados pelo novo Coronavírus durante a execução do trabalho.

“Se levarmos em conta que todos os cadáveres periciados são potenciais contaminados com o vírus, todos os peritos em contato com esses cadáveres, ou que estejam realizando perícia em lugares onde o Coronavírus circula, correm muito risco. Estamos buscando soluções para lidar com esse problema, que é completamente novo para nós, e essa parceria com a UEA é uma delas”, explicou a presidente. Segundo ela, a perícia no Estado sofre historicamente com a falta de EPI’s, e o reforço do material doado pela UEA ajudará a sanear esse problema.

Segundo a presidente, a perícia no Estado sofre historicamente com a falta de EPI’s | Foto: Divulgação/SINPOEAM

“Essa pandemia chegou de forma inesperada e nos pegou de surpresa. Hoje, apenas o IML utiliza, por mês, aproximadamente 300 aventais descartáveis. A doação que a UEA está fazendo deve suprir nossas necessidades por 30 dias, e depois tentaremos uma extensão dessa parceria. Queremos agradecer à universidade, na pessoa do reitor Cleinaldo Costa, por atender o nosso pedido, e parabenizar por essa iniciativa tão louvável. Estamos unidos no objetivo de levar segurança para os nossos profissionais”, disse Viviany.

Cada kit doado pela UEA é composto por uma perneira, um jaleco e um capuz descartáveis. Todos eles desenvolvidos e adaptados para dar maior proteção aos usuários, inclusive contra a contaminação por fluidos. Além dos kits, foram doadas também protetores faciais feitos de acetato. O material foi desenvolvido pela UEA e é impresso em uma impressora 3d. Aproximadamente 250 protetores como esse são produzidos por dia.

Cada kit doado pela UEA é composto por uma perneira, um jaleco e um capuz descartáveis | Foto: Divulgação/SINPOEAM

Segundo a Pró-reitora de Planejamento da UEA, professora Maria Olívia de Albuquerque Ribeiro Simão, tanto os kits quanto os protetores foram doados também para a Cruz Vermelha, para o Corpo de Bombeiros e diversos hospitais que atuam diretamente no combate ao Coronavírus. Além das doações, a universidade se preocupa em elaborar manuais e vídeos que ensinam a manusear e higienizar o material, além do processo de paramentação e desparamentação. A capacitação também é um dos objetivos da instituição.

“Desde que o problema surgiu, estamos trabalhando não apenas na elaboração e distribuição destes materiais, mas também na formação de profissionais para atuarem na linha de frente de combate ao Coronavírus. Realizamos diversos treinamentos nos últimos meses com profissionais de saúde, e pretendemos estender também a profissionais de segurança-pública”, contou Maria Olívia.

*Com informações da assessoria