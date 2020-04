Cirurgião plástico Carlos Roberto morre vítima de coronavírus no AM

Carlos Roberto de Medeiros era especialista em cirurgia plástica | Foto: divulgação

Manaus – O Amazonas registrou mais uma morte de um profissional da saúde vítima de coronavírus. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas (CREMAM) confirmou nesta segunda-feira (13) a morte do cirurgião plástico Carlos Roberto de Medeiros.

"Com sentimento de solidariedade à família e amigos do saudoso médico, o CREMAM lamenta a grande perda para a classe médica e para toda a sociedade amazonense", disse o conselho, em nota.