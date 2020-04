Quarentena: dicas para a realização de exercícios físicos em casa

Em tempos de pandemia de coronavírus , a indicação dos especialistas é não sair de casa sem extrema necessidade. Entretanto, existem pessoas acostumadas a praticar atividades físicas em academias e parques que não querem deixar de lado esse hábito e optaram por realizar os exercícios dentro de casa, por meio de aplicativos, vídeos e lives em redes sociais.

Movimentar o corpo regularmente em tempos de isolamento também é muito benéfico para saúde do corpo e da mente, mas desde que alguns cuidados sejam tomados para evitar lesões. Dito isto, o especialista em ombro e cotovelo e sócio da Clínica LARC, Dr. Layron Alves, dá cinco dicas para você treinar em casa com saúde e segurança.

Aquecer o corpo é uma ação importante

Antes de começar a rotina de atividades em casa é preciso se aquecer para preparar e adaptar o corpo para os exercícios e, assim, evitar lesões, câimbras e trazer mais resistência e força para o organismo.

Respeite o seu nível

Exigir demais do seu corpo pode colocar sua saúde em risco. Por isso, opte por treinos que estejam alinhados com a sua saúde física, sendo por exemplo, um iniciante ou uma pessoa acostumada a fazer exercícios frequentemente.

Aposte em roupas adequadas

Mesmo em casa é preciso optar por roupas que não limitem os movimentos do corpo e um tênis que seja capaz de absorver o impacto das atividades, evitando assim, a sobrecarga da coluna e pernas.

Cuidado na hora de adaptar objetos de casa

Fique atento se o objeto aguenta o seu peso, opte por um colchonete ou tapete na hora de realizar exercícios no chão e cuidado com peso de itens improvisados para não colocar uma carga maior do que o ideal para o seu corpo.



Cuide de sua alimentação e sono

Independente do tipo de atividade física é essencial ter uma alimentação adequada com proteínas, cálcio e outras vitaminas. Além disso, procure ter uma boa noite de sono, aposte no consumo de água antes e depois do treino, pois ela garante a reposição de líquidos perdidos.

“Desde que seja adotado os cuidados necessários, treinar em casa pode sim ser eficaz, prazeroso e até barato. Por isso, vá com calma e aposte em regularidade e não intensidade. E lembre-se em casos de dores intensas por vários dias é melhor suspender as atividades e consultar a opinião do seu médico de confiança”, finaliza o ortopedista.

