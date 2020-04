Emagreça e pratique exercícios com a ajuda de apps e sem sair de casa

A pandemia do novo coronavírus fechou academias e clubes temporariamente. Por conta do isolamento social, medida necessária para evitar o contágio e a proliferação da Covid-19, também não é recomendado treinar na rua. Nestes tempos de quarentena forçada, uma das coisas que muitas vezes esquecemos é de nos exercitar.

Afinal, ainda que seja ótimo ficar o dia todo sentado na frente do computador ou deitado na cama assistindo Netflix, essa falta de exercícios físicos podem trazer diversos problemas para o corpo e que poderiam ser evitados com uma atividade física leve.

"O sedentarismo pode provocar dores, tensões e contraturas, pela falta de movimento. Além disso, monotonia e tédio podem gerar ansiedade e, com isso, a chance de aumentar o consumo de alimentos e, consequentemente, ganho de peso," disse a personal trainer, Luíza Lima.

A profissional de educação física, ressalta que o exercício por conta própria pode ser difícil e arriscado. Sem o acompanhamento e orientações de instrutores qualificados.



"É importante, apenas, manter o condicionamento físico. Por isso, não exagere nos treinos. Você não tem um professor do seu lado monitorando a execução dos movimentos e garantindo a segurança do treino, portanto, vá com calma," alerta Luíza

Alguns aplicativos podem ajudar a se manter ativa nesse período em que o distanciamento físico é recomendado por autoridades de saúde do mundo todo. O Portal EM TEMPO preparou uma lista com cinco opções (todas gratuitas) para você baixar e se mexer dentro de casa enquanto espera essa crise passar, cuidando do corpo e da mente.

Nike Training Club

O aplicativo Nike Training, desenvolvido pela marca de artigos esportivos Nike, oferece diversos tipos de treinos gratuitos, desde força e cardio a sessões de yoga e mobilidade, para pessoas com diferentes tipos de condicionamento físico. Os exercícios são separados em categorias que abrangem tipos de treinos com ou sem equipamentos, curtos e para atletas.

Para ter acesso é necessário fazer um cadastro gratuito no app e responder a algumas perguntas sobre seu perfil físico. É possível criar um plano de treino individual, de acordo com seu objetivo, condicionamento físico e tempo disponível por semana ou, ainda, acessar coleções de treino já disponíveis.

Adidas Training by Runtastic

O Adidas Training fornece planos de treino individuais gratuitos, além de alguns disponíveis apenas para as contas premium. Ao fazer o registro, o app pergunta se seu objetivo é entrar em forma, estar saudável, ganhar músculos ou emagrecer e qual a intensidade de treino desejada, para que as sugestões de treino sejam personalizadas.

Estão disponíveis 30 treinos diferentes, que utilizam apenas o peso do corpo, nos níveis fácil, intermediário e difícil, e 190 exercícios ao todo com instruções em vídeo e áudio.

BodBot Personal Trainer

O BodBot é um personal trainer digital que cria treinos personalizados para o usuário de acordo com o objetivo e dificuldade desejados, recursos disponíveis, capacidade física, entre outros fatores. O planejamento é adaptado de acordo com a evolução do usuário, conforme ele realiza ou pula os exercícios.

É possível usar o aplicativo para realizar atividades físicas, tanto em casa, quanto na academia, informando os equipamentos disponíveis. O app também possui a função “Nutrição”, que registra as preferências alimentares e alergias do usuário, e faz sugestões nutricionais para alcançar o objetivo cadastrado.

Exercícios de alongamento

Exercícios de alongamento são ideais para quem deseja aumentar a flexibilidade do corpo. Disponível com o nome Exercícios de Alongamento na Google Play e como Alongamento & Flexibilidade na App Store, o app disponibiliza séries de alongamentos para o dia-a-dia, alívio de dor, corridas e partes específicas do corpo.

Também é possível personalizar seu próprio plano de treino com exercícios favoritos. O progresso vai sendo armazenado no app, que informa um relatório com o tempo acumulado de treinos e calorias perdidas.

Down Dog

Down Dog é um aplicativo de yoga pago que está com acesso gratuito até primeiro de julho devido à pandemia de Covid-19. As atividades são guiadas por vídeos e áudios explicativos, e o usuário tem acesso a mais de 60 mil configurações de diversos tipos de práticas de yoga, como Vinyasa, Hatha, Suave, Restauradora, Yin, Ashtanga, Cadeira e Saudação ao Sol. Também é possível selecionar outras preferências como nível da atividade, tempo de duração, música, ritmo e modo de instrução.

Todos os aplicativos estão disponíveis para celulares Android e iPhone (iOS) e fornecem treinos em português.

