Exagerou no almoço de Páscoa? Confira a receita fácil de um suco detox

O suco detox é ideal para pessoas que estão com sensação de inchaço na região da barriga | Foto: Divulgação

Manaus- Não tem como resistir as comilanças do domingo de Páscoa que sucederam após um feriado e ainda em período de isolamento social. Peixes, chocolates, regados a sucos, refrigerantes ou outras bebidas, são uma delícia. Mas unindo tudo, podem virar uma bomba no corpo. Pensando nisso, abaixo segue uma receita caseira de suco detox com apenas cinco ítens nutritivos, para desinchar depois do feriado.

Ingredientes :

1 maçã com casca

1/2 cenoura com casca

1/2 pepino com cascas

1 folha de couve

2 colheres de sopa de suco de limão

1 copo com água ou se preferir água de coco

Modo de fazer

Lave todos os ingredientes e bata no liquidificador por dois minutos. O ideal é que não descasque nada, afinal as cascas se tornam fibras e facilitam no processo de digestão.

Duração do Suco

Depois de pronto é opcional coar ou não o suco. A bebida deve ser consumida durante o dia e deve ser reservada na geladeira por até 12 horas. O suco pode substituir o café da manhã e a ceia.

Dica extra: Para um efeito mais nutritivo, adicione um colher de sobremesa de chia. A chia tem propriedades que saciam a fome.