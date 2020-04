Coronavírus: UniNorte abre laboratórios para treinamento de médicos

O Centro Universitário do Norte (UniNorte) disponibilizou o seu centro de simulação realística para o treinamento de mais de 200 residentes médicos que vão atuar no atendimento a pacientes de coronavírus (Covid-19). A capacitação é uma realização da Comissão de Residência Médica do Estado do Amazonas (Cermam) e segue até a sexta-feira (17).

Durante o treinamento, os residentes recebem aulas técnicas de manejo de vias aéreas e uso correto do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para evitar a contaminação com o vírus, entre outras medidas de segurança. Para isso, os profissionais contam com a estrutura dos laboratórios da UniNorte, equipados com manequins automatizados capazes de reproduzir, por meio de cenários clínicos, experiências reais de pacientes enfermos.

“O treinamento consiste em preparar a equipe de saúde para atuar na linha de frente no combate ao coronavírus”, explica o vice-presidente da Cermam e coordenador da atividade, Robson Amorim. “O manejo das vias aéreas e uso do EPI são conhecimentos essenciais, pois muitos pacientes vão precisar de ventilação mecânica e o procedimento tem que ser feito com o maior cuidado possível para não haver contaminação”.

O manejo das vias aéreas e uso do EPI são conhecimentos essenciais | Foto: Divulgação

“A UniNorte tem uma estrutura de ponta, que facilita a capacitação dos residentes, pois simula muito bem o que pode acontecer na prática e isso é fundamental para que o residente tenha o máximo de aprendizado possível”, completa Amorim.

A reitora da UniNorte, Nilzete Santiago, destaca a modernidade do centro de simulação e reafirma o compromisso da Instituição com a promoção da cidadania, especialmente no atual cenário de pandemia que o mundo enfrenta. “Mesmo com a suspensão das nossas atividades sociais, a UniNorte continua ativa e cumprindo sua missão na promoção da cidadania, dessa vez por meio do convênio com a Cermam. Sabemos que estamos vivendo um momento sem precedentes e a UniNorte tem buscado sempre mostrar sua sensibilidade às causas humanitárias, colaborando com a sociedade no que for preciso”, afirma a gestora.

*Com informações da assessoria