Sucos para aumentar a imunidade: confira as receitas caseiras

Manaus - Em tempos de pandemia, a grande preocupação das pessoas é buscar medidas para reforçar o sistema imunológico, com o objetivo de obter mais resistência a doença. No entanto, embora extremamente importante, a ampliação das defesas do corpo deve ser adotada diariamente, não apenas durante a proliferação de uma doença, para que a longo prazo sejam efetivas.

Mais que o número de infectados e mortes, as pandemias provocam mudanças de comportamento, caos social e disseminação de informações inconvenientes. A melhor maneira de evitar uma contaminação é seguir as recomendações de prevenção e estar saudável, com a imunidade alta.

O sistema imunológico serve como uma proteção e uma barreira contra agentes indesejáveis que tentam invadir nosso corpo. Em casos de pandemia, o indivíduo se torna menos vulnerável e o organismo consegue se defende melhor do “ataque”, caso seja infectado.

Imunidade baixa é uma condição que pode gerar gripes, resfriados, fadiga e favorecer o surgimento de infecções. Reforçá-la é, portanto, fundamental para manter a saúde em dia e afastar doenças.

Em vez de ingerir suplementos ou multivitamínicos você pode investir em sucos naturais, que elevam a imunidade e ainda podem ser muito gostosos. Há, atualmente, muitas opções de sucos que elevam a imunidade. Basta você escolher o que mais lhe agrada e tomá-lo na hora que preferir.

A escolha das frutas ou verduras que serão utilizadas no suco para elevar a imunidade é muito importante. Elas precisam ser ricas em vitamina C e outros compostos que reforcem as defesas do corpo, eliminando bactérias e vírus. O Portal EM TEMPO listou cinco sucos que podem aumentar a imunidade:

Suco de abacaxi

| Foto:

O abacaxi está entre as frutas mais consumidas no Brasil, principalmente pelo sabor único e acidez que agrada os paladares. Fruta cítrica e suculenta, ela faz parte da família Bromeliaceae e pode ser consumida crua, em sucos, vitaminas ou mesmo em pratos preparados.

O abacaxi é uma excelente fonte de vitamina C, fibras alimentares e antioxidantes, o que contribui bastante para o bom funcionamento do corpo

Outra vantagem da fruta é fornecer ao corpo carboidratos e grande quantidade vitaminas A, B, C, Zinco, Magnésio, Fósforo, Cálcio, Ferro e sódio. Para quem se preocupa com a balança, mais uma excelente notícia: são apenas 50 calorias em cada 100 gramas da fruta.

Benefícios

O abacaxi ajuda a prevenir gripes e resfriados, enquanto a bromelina, presente na fruta, contribui para acabar com a tosse. Especialistas afirmam que até mesmo bronquite e asma podem ser prevenidas, pelo fato da fruta promover o afinamento do muco e desobstruir os brônquios.

O magnésio presente no abacaxi ajuda no fortalecimento dos ossos e tecidos conjuntivos, enquanto a vitamina C auxilia na prevenção de várias doenças dos ossos e tem propriedades anti-inflamatórias. Já o cálcio, que também está presente na fruta, juntamente com a tiamina e biotina, trabalham para tornar os ossos mais fortes.

Suco de cenoura

| Foto:

A cenoura é um vegetal de mil e uma utilidades. Além de acompanhar vários tipos de pratos, serve ainda para fazer sobremesas e sucos muito nutritivos.

Quem investe em uma alimentação com esse tipo de alimento pode ter certeza de que não vai se arrepender.

A cenoura é um alimento bom para a visão, graças à vitamina A presente nela, ajuda a pele a ficar mais bonita e bronzeada, por conter beta carotenos, substâncias que estimulam a melanina, e previne o envelhecimento precoce.

Seus antioxidantes ajudam ainda a aumentar a expectativa de vida. A cenoura é também uma amiga do intestino, auxiliando no bom funcionamento intestinal. Pesquisas apontam ainda que o vegetal melhora a fertilidade, mais especificamente a qualidade dos espermas.

Benefícios

O suco da cenoura é uma opção prática e deliciosa, além de nutritiva. Ele ajuda a dar aquela turbinada na imunidade, por ser rico em vitaminas e minerais, como potássio e fósforo. Além disso, o suco de cenoura ajuda a proteger a visão, reduzir o colesterol, o envelhecimento precoce e ainda deixa a pele linda.

Suco de morango

| Foto:

O morango é fonte abundante de vitamina C, que é antioxidante e previne gripes, infecções e ainda fortalece os dentes e ossos. Possui antocianina (substancia que dá sua cor) e auxilia na prevenção do envelhecimento precoce da pele e da arteriosclerose.

Recheado de vitaminas e minerais, o morango pode ser de grande ajuda para quem busca por uma alimentação equilibrada. Entretanto se a ideia é manter a saúde em dia, esqueça o leite condensado e o chantilly: é in natura ou em sucos e shakes que os benefícios do morango são mais bem explorados.



A recomendação dos especialistas é consumir entre 10 a 12 unidades por dia. E, como qualquer outro alimento, a frutinha não deve ser consumida em exagero. Veja agora cinco benefícios do morango para a saúde e corra para a feira (ou supermercado) para garantir algumas caixinhas da fruta.

Benefícios

É por esse motivo que a fruta é bastante recomendada para as pessoas com pressão arterial elevada. O morango é fonte natural de potássio e magnésio e o seu consumo regular ajuda a prevenir a hipertensão, a manter os níveis de oxigênio saudáveis e o fluxo sanguíneo consistente por todo o corpo e a controlar a pressão arterial.

Mais uma vez eles: os antioxidantes. A quercetina e a catequina, encontradas no morango, podem ajudar a reduzir as inflamações no corpo, que levam a doenças como a artrite (quando o problema atinge as articulações), ou enfermidades cardiovasculares.

Suco de couve

| Foto:

Ingrediente indispensável da brasileiríssima feijoada e do caldo verde, que herdamos de Portugal, a couve, além de ser barata e fácil de encontrar em todo o país, oferece vários benefícios. E quanto mais os especialistas estudam essa verdura, mais surgem vantagens. Chega a parecer uma bula de remédio: ela é anti-inflamatória e cicatrizante.

Quando você coloca o vegetal no prato, também se serve de uma variedade incrível de vitaminas e minerais que, combinados aos fitoquímicos, favorece a absorção dos outros nutrientes da refeição, especialmente do cálcio.

Benefícios

Contém fibras que aumentam a nossa sensação de saciedade. É pobre em calorias e por isso, ela é muito utilizada em dietas para redução de peso. Ela é rica em glicosinolatos, que são fitoquímicos naturais com ação desintoxicante; ou seja, estimula a limpeza de substâncias tóxicas do organismo.

Reduz o inchaço e melhora a textura da pele, principalmente da acne. É rica em vitamina A (RE), que age como um antioxidante. Os antioxidantes são responsáveis por combaterem os radicais livres que estão associados ao envelhecimento precoce da pele.

Deixa seus ossos mais fortes: a couve é rica em magnésio e cálcio na proporção ideal. Para melhorarmos a densidade óssea não basta somente o cálcio, precisamos também do magnésio (sem o magnésio o cálcio não exerce função dentro do osso)

O magnésio da couve é fundamental para a formação e o bom funcionamento dos nossos neurotransmissores, os quais são responsáveis por manter nosso bom humor. As vitaminas do complexo B, aliadas ao betacaroteno e à vitamina C, ajudam a aumentar a imunidade.

Suco de limão

| Foto:

O suco de limão é uma grande ajuda para emagrecer porque desintoxica o organismo, desincha e aumenta a sensação de saciedade. Além disso limpa também o paladar, tirando a vontade de comer alimentos doces que engordam ou prejudicam a dieta

Todas as variedades do limão podem ser utilizadas, e essa fruta também tem propriedades que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, proteger o corpo doenças como gripes e resfriados e evitar o envelhecimento precoce e alcalinizar o sangue, o que o torna um excelente antioxidante.

Benefícios

Basicamente, aquela fruta além de ser transformada em um suco refrescante. E ainda dar um sabor a mais para a comida, ela também pode ser benéfico para o organismo. Calma, que iremos lhe explicar melhor.

Primeiramente, ele ajuda na prevenção e cura de gripes e resfriados, justamente por ele ser rico em vitamina C.

Ou seja, se você tem a imunidade baixa, e é daqueles que se ventar um pouco a mais, você já gripa. Então a nossa dica para você será colocar o limão, seja no suco ou na comida, no seu cardápio diário.