O que fazer na quarentena? confira dicas para deixar o dia mais leve

Manaus - O mundo está vivendo um momento muito difícil devido a pandemia do novo coronavírus , também conhecido como a Covid-19. Uma das melhores e mais indicadas medidas para diminuir os índices de contaminação, além da higienização, é ficar em casa.



O isolamento é muito importante neste momento e uma das mais eficazes formas de impedir a propagação, ainda maior, do vírus. De acordo com especialistas da área de saúde, se as pessoas adoecerem ao mesmo tempo, não terá sistema de saúde para suportar a demanda de atendimentos. Aí é que entra a importância da quarentena. Porém, você pode passar esse período de forma mais produtiva.

Afinal, o que fazer na quarentena? Como utilizar esses dias em casa de forma produtiva para manter a saúde, não só física, mas também mental?! Essas são algumas dúvidas de grande parte da população que está em período de isolamento. Confira as dicas que o Portal EM TEMPO separou para você sobre o que fazer na quarentena.

Coloque suas leituras em dia

Coloque suas leituras em dia

Com a correria da rotina acabamos deixando o hábito da leitura de lado. Sempre tem aquele livro que queremos muito ler, mas que não conseguimos finalizar ou nem começar. Pois então essa pode ser uma excelente hora para isso!

Agora se você me falar que não tem livros parados aí, tenho outra dica: a Amazon disponibilizou vérios e-books que podem ser baixados de graça. Tudo isso para que você utilize seu tempo ocioso de forma bastante inteligente: atualizando leituras e estudos!

Assista filmes e séries

Assista filmes e séries

Uma dica clássica, mas válida: colocar em dia aquela série que tanto gosta ou ver aquele filme que queria faz tempo!

É claro que o ideal não é passar todos os dias na frente da TV, mas com certeza você pode usar um pouco do seu tempo para assistir bons filmes e séries.

Tente fugir da sua zona de conforto, do que costuma assistir sempre. Você pode descobrir documentários incríveis, filmes que em outras ocasiões não assistiria e séries surpreendentes.

Descubra novos artistas

Descubra novos artistas

Nessa época é muito importante apoiarmos pequenos produtores e artistas independentes. E esse é um ótimo momento para isso.

Acesse as plataformas de streaming e busque por artistas independentes, normalmente com alcance menor do que aqueles que sempre estão na mídia.

Além de poder descobrir ótimos artistas você ainda estará contribuindo com eles.

Cuide do seu corpo e mente

Cuide do seu corpo e mente

Ficar em casa não é sinônimo de ficar parado. Exercite-se! Existem milhares de pessoas que estão disponibilizando ideias de treino em seus perfis nas redes sociais.

Fazer exercícios traz benefícios para o corpo e para a mente.

Além dos exercícios físicos você também pode meditar! Para quem nunca meditou é um desafio que trará inúmeros benefícios. Para quem já possui esse hábito, é hora de colocá-lo em prática.

Aprenda a trabalhar em home office

Home office

Muitos profissionais estão experimentando pela primeira vez o trabalho “home office”. Existem diversos desafios em ter que trabalhar dentro de casa, talvez as distrações e dificuldade em concentrar-se sejam as principais delas.

Porém, ao que tudo indica, o trabalho em home office é uma tendência mundial, que mesmo depois da pandemia que estamos vivendo, poderá ser vivenciado. Muitas empresas de tecnologia e algumas start-ups já utilizam o home office como parte da rotina de trabalho.

A quarentena é uma ótima oportunidade para você aprender qual a sua melhor forma de trabalhar home office. Cada profissional se adaptará melhor de uma maneira e o importante é descobrir qual a sua!

Alimente-se bem

Alimente-se bem

De modo geral, quando ficamos em casa, a rotina de horários fica mais flexível. Assim, acabamos esquecendo de comer na hora correta e ainda caímos na tentação dos carboidratos. Além do aumento de peso, as consequências de não se alimentar de maneira correta fazem com que nos tornemos menos produtivos (no caso de quem está fazendo home office isso é um fator importante) e que tenhamos menos disposição para outras atividades.

Assim como a alimentação é muito importante, o consumo de água também é!

Lembre-se de se hidratar ao longo do dia. A falta de água pode trazer problemas a curto e longo prazo. Se você tiver dificuldade em lembrar de tomar água, uma dica é colocar lembretes em seu celular. Assim, ficará mais fácil manter a rotina saudável!