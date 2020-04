Hipertensão é a principal causa de insuficiência renal crônica no País

Manaus - O Dia Mundial de Combate à Hipertensão (26/04) é a data para lembrar a importância de manter a pressão sanguínea sob controle, uma vez que ela é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, enfarte, aneurisma arterial e insuficiência cardíaca e renal.

Segundo levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, um em cada quatro brasileiros adultos dizem ter diagnóstico médico de hipertensão. A doença tende a aumentar com a idade, chegando a 60,9% entre os adultos com 65 anos e mais; a prevalência é menor entre aqueles com maior escolaridade, chegando a 14,8% entre as pessoas com 12 anos ou mais de estudo.

Entre as complicações mais graves causadas pela pressão alta está a diminuição da função renal, uma vez que o rim é formado por pequenos vasos responsáveis pela filtragem do sangue.

“Quando o sangue chega ao rim com mais pressão, essas arteríolas são danificadas e perdem a capacidade de filtrar. A partir daí, ele começa a eliminar substâncias que deveriam ser absorvidas e segurar outras que deveriam ser eliminadas”, explica Dr. Marcelo Sampaio, cardiologista e membro o comitê científico do Instituto Lado a Lado pela Vida.

Segundo o médico, a hipertensão arterial pode ser causa e consequência da insuficiência renal. “Se os rins deixarem de eliminar o volume excedente, este, por sua vez, pode aumentar ainda mais a pressão arterial, invertendo o fluxo da doença”, afirma Dr. Sampaio. Ele frisa que o comprometimento renal causado pela hipertensão arterial ocorre de maneira lenta e assintomática, o que compromete o diagnóstico precoce.

A doença renal crônica constitui hoje um importante problema de saúde pública. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 35 mil pacientes entram no programa de hemodiálise todos os anos; cerca de seis mil deles são transplantados, mas as clínicas cadastradas para o tratamento não conseguem atender à demanda. “A taxa de mortalidade é elevada e mantém-se constante por causa da concomitância de complicações cardiovasculares”, avalia Dr. Sampaio.

Além da falta de controle da pressão arterial, diabetes, colesterol alto e o tabagismo contribuem não apenas para a piora da saúde dos rins, mas também para uma evolução pior da doença renal crônica. Por isso, o cardiologista recomenda que os pacientes idosos e obesos realizem exames periódicos para avaliação da função renal, e o mesmo vale para os hipertensos. Os exames iniciais utilizados para esta finalidade são a dosagem da creatinina e o exame de urina tipo 1.

Como prevenir

Para prevenir a evolução da doença renal, é fundamental controlar a pressão arterial.

Além disso, adotar estilo de vida saudável, como evitar o sobrepeso, reduzir a quantidade de sal e sódio na dieta, parar de fumar e praticar 30 minutos de atividades físicas diariamente podem fazer a diferença.

Marlene Oliveira, presidente e fundadora do Instituto Lado a Lado pela Vida, diz que as recomendações existem, mas não são seguidas como deveriam.

“A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a hipertensão arterial um problema de saúde pública, uma vez que o número de casos não para de crescer”, diz a empreendedora social.

Marlene tem liderado ações de prevenção e promoção da saúde nos últimos 10 anos, como por exemplo, a Campanha Siga Seu Coração, que acontece todos os anos, desde 2014, durante o mês de setembro. Marlene ressalta, também, a importância das pessoas buscarem sempre fontes confiáveis ao pesquisar sobre recomendações de saúde. “Em tempos de fake news, é importante que a população valorize as informações de qualidade, principalmente porque a saúde é o nosso bem mais precioso”, finaliza.

*Com informações da assessoria