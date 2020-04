Cogumelo: o ingrediente do outono e seus benefícios

Considerado um tipo de superalimento, os cogumelos têm conquistado cada vez mais espaço na mesa e no paladar dos brasileiros, principalmente no outono, época em que a procura por pratos quentes e acolhedores aumenta.

Se o sabor e a textura já eram grandes atrativos, as inúmeras vantagens nutricionais que os fungos comestíveis proporcionam somam ainda mais pontos para inseri-los no cardápio do dia a dia.

“Os cogumelos são fontes de vitaminas do complexo B, e possuem propriedades que atuam favorecendo o sistema nervoso central (parte que comanda as atividades do corpo), e a capacidade cognitiva”, explica Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti.

Além disso, um estudo recente da Universidade de Cingapura apontou que consumir cogumelos pode ajudar a reduzir o risco de perda de memória em pessoas da terceira idade.

Para os fãs do ingrediente, a lista de benefícios ainda vai longe: o shimeji, por exemplo, é rico em potássio, substância que ajuda a regular a pressão arterial e a manter o coração saudável. Esse elemento também auxilia no balanço dos eletrólitos no sangue, sendo muito indicado para quem pratica atividades físicas ao ar livre.

O fósforo, outro mineral encontrado, atua melhorando a saúde óssea, dentária e muscular. Já o selênio, também presente nos cogumelos, é importante para reduzir os efeitos dos radicais livres, combatendo o envelhecimento celular precoce e o aparecimento do câncer.

Eles ainda fornecem uma boa quantidade de proteínas, quando comparados com outras fontes que não são de origem animal, por isso, são recomendados para dietas veganas e vegetarianas. Entretanto, devem ser combinados com outros alimentos proteicos para que o aporte final seja suficiente para o organismo.

Segundo a nutricionista, também é comprovado que o consumo de alguns tipos como o shitake e o champignon, fortalecem o sistema imunológico. Mais um motivo para ter os fungos comestíveis no prato durante o outono? Eles são ricos em vitamina C, que previne doenças comuns nessa época do ano, como gripes e resfriados.

E, por último, para quem se preocupa com a balança, uma boa notícia: os cogumelos têm baixo valor calórico e de gorduras, sendo ótimos aliados em estratégias para controle e redução de peso. Não só isso, as fibras presentes favorecem a sensação de saciedade e melhoram o funcionamento do intestino.

