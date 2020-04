Affeam imuniza associados contra influenza em meio pandemia

Um forte esquema de segurança sanitária foi montado para vacinar as pessoas | Foto: Divulgação

Manaus - A Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas (Affeam) encerrou nessa quarta-feira (15), sua campanha de vacinação contra a gripe influenza. No total, 98% das doses foram aplicadas. O público alvo era formado por associados da Affeam e beneficiários do plano Affeam Saúde e seus dependentes, independente da faixa etária.

Um forte esquema de segurança sanitária foi montado para vacinar as pessoas, que ao longo de três dias, foram imunizadas dentro de seus carros, no estacionamento da Affeam, que neste momento está com atividades presenciais suspensas, por conta da pandemia da Covid-19.

O associado Wilmar Batalha, de 57 anos, levou a família inteira, que também é beneficiária do Affeam Saúde para se vacinar. Ele elogiou a estrutura montada para receber as pessoas e preocupação com a segurança num momento de crise sanitária.

“Foi ótimo participar, tudo muito bem organizado, sem problema. Fui com a família e no carro mesmo fomos vacinados, sem tumulto, graças a uma equipe muito bem preparada. É uma segurança a mais estar com a vacina de gripe atualizada num momento como esse”, disse.

Para o presidente da Affeam, Liberman Moreno, a imunização além de proteger as pessoas da gripe influenza, também ajuda indiretamente na prevenção ao novo coronavírus.

“Foi muito importante termos realizado essa campanha, pois assim nossos associados e beneficiários do Affeam Saúde puderam atualizar sua vacina contra a influenza, e assim, com todos se resguardando, obedecendo as normas da OMS e do Ministério da Saúde, vai ficar mais fácil identificar um sintoma da Covid-19, caso eles venham a ser infectados, possivelmente agilizando o diagnóstico, uma vez que estão protegidos contra a gripe. Conseguimos nos organizar muito bem e aplicar, ao longo dos três dias, 411 das 420 vacinas adquiridas, o que é muito positivo, pois foi muito difícil adquirí-las, não só pela quantidade demandada, mas também pelo fato de os laboratórios darem preferência de produção ao poder público. A adesão foi tamanha que começamos a campanha com uma faixa etária delimitada de crianças de seis meses a seis anos, a adultos acima de 40 anos. No segundo dia, ampliamos para adultos acima de 25 anos e no último dia abrimos para todos os associados e beneficiários do Affeam Saúde, por conta da demanda, sempre informando a todos sobre as mudanças de estratégia para alcançar o máximo de pessoas possível. Atingimos nosso objetivo”, concluiu.

*Com informações da assessoria