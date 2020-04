Live de Sérgio Mallandro será pioneira na arrecadação para os animais

As doações para os animais serão enviadas para o Projeto Anjinhos da Rua, o maior santuário particular do mundo para a defesa de animais abandonados | Foto: Divulgação

Em meio a pandemia e isolamento social, artistas espalhados pelos quatro cantos do país se solidarizam para fazer uma quarentena mais cultural. A sociedade passa por um momento extremamente delicado com muitas famílias passando por dificuldades e dependendo de doações.

As lives realizadas, além de levar entretenimento para a população, têm ganhado cada vez mais espaço para arrecadação de alimentos, produtos de higiene, dinheiro e muitos produtos que farão a diferença na vida de muitas pessoas.

Pensando nisso, Sérgio Mallandro, um dos artistas mais conhecidos do Brasil desde os anos 80 que se reinventou criando um stand-up comedy de grande sucesso no Brasil, também fará uma live especial no dia 28 de abril de 2020, às 20h, pelo canal oficial do Youtube do artista.

Por uma quarentena com mais humor e solidariedade, o humorista será o primeiro artista a incluir arrecadações para os animais, além, claro, dos produtos e alimentos para as pessoas e profissionais da saúde.

Para as empresas que se interessarem em fazer doações, entre em contato através do e-mail [email protected], Sérgio Mallandro fará questão de divulgar a sua empresa em um agradecimento especial, afinal, juntos somos mais fortes.

As doações para os animais serão enviadas para o Projeto Anjinhos da Rua, o maior santuário particular do mundo para a defesa de animais abandonados, localizado em Peruíbe, Litoral Sul de SP. As demais, serão distribuídas para população, hospitais e pessoas necessitadas.

*Com informações da Assessoria