Hospital de Campanha atenderá contaminados por Covid-19 em Manaus

Acatando as medidas de isolamento, a entrevista foi realizada virtualmente | Foto: WEB TV Em Tempo

Manaus - Em entrevista ao programa Papo Franco, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, o titular da secretária de saúde, Marcelo Magaldi, comentou sobre as medidas estruturais que têm sido adotadas pelo município em combate ao novo Coronavírus, como a construção de um novo hospital de campanha.

Marcelo Magaldi é natural de Belém, possui formação na área de ciências econômicas e atualmente exerce o cargo titular na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Os casos de contaminação pelo novo Coronavírus crescem potencialmente dia após dia no Estado, principalmente na capital. Para isso, o secretário comenta que Manaus é uma cidade-estado, que concentra produção de riquezas e um grande percentual populacional. Por esse motivo, o sistema de saúde local não consegue atender a todos, principalmente se estiverem em situação grave de saúde.

No entanto, apesar desse aspecto, é preciso ressaltar que um dos motivos para o colapso está relacionado à quebra da quarentena. Muitas pessoas ainda insistem em circular nas ruas e outras promovem “encontros” entre familiares ou amigos em casa, provocando aglomerações. Segundo ele, para a situação melhorar é necessário cumprir as medidas de proteção, principalmente o isolamento social.

“Só saia se for realmente necessário, e se o fizer, use máscaras, lave as mãos e ao chegar em casa, deixe os sapatos na área externa da residência e tome banho”, recomendou o secretário.

Tendo em vista o cenário de lotação dos centros de atendimento, está sendo construído o Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, em Manaus, voltado exclusivamente para o tratamento de pacientes contaminados pelo Covid-19.

Marcelo revela que as obras estão a todo vapor. O local contará com uma grande sala específica para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com capacidade de aproximadamente 20 leitos. A estrutura física do local já está praticamente pronta e deve receber equipamentos e aparatos farmacêuticos o quanto antes.

Inverno Amazônico

O período de inverno no Amazonas é marcado por fortes chuvas intercaladas com dias extremamente quentes, propiciando o desenvolvimento de doenças respiratórias. Por isso, é necessário tomar cuidado redobrado e só se dirigir a uma unidade de saúde em caso de complicações ou suspeita de Covid-19.

*Colaborou WEB TV Em Tempo/ Tatiana Sobreira