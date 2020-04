Conheça os benefícios do boldo para a saúde

Os benefícios do Boldo, estão, sobretudo, nas folhas dessa árvore | Foto: Divulgação

O Boldo, chamado também de Boldo do Chile (Peumus boldus) é uma árvore de grande porte, que atinge até 15 metros de altura. É muito usada desde a antiguidade pelas suas propriedades benéficas, que ajudam a tratar diversos tipos de problemas de saúde e aliviar incômodos, embora tenha algumas contraindicações também.

Os povos andinos chilenos já utilizavam as folhas do Boldo. As comunidades indígenas sulamericanas para curar diversas doenças e em rituais místicos. De lá para cá, a planta se expandiu para toda a América Latina, como no Brasil.

Benefícios do Boldo

O Boldo tem muita propriedades fitoterápicas. Os seus benefícios estão, sobretudo, nas folhas dessa árvore. O Boldo é usado para:

· Aliviar desconfortos gastrointestinais em geral;

· Regeneração das funções do fígado (como “curar ressaca” causada pelo consumo alto de álcool);

· Limpeza da vesícula biliar;

· Eliminação de gases;

· Ajudar a combater a cistete;

· Alivio para as dores da gota;

· Reduzir inchaços;

· Depurar o sangue; entre outras finalidades.

Como conseqüência desses problemas acima citados, o Boldo também alivia desconfortos como:

· Dores de cabeça;

· Enjôos;

· Suores frios;

· Mal estar em geral;

· Desidratação;

· Prisão de ventre;

· Diarreia; etc.

Propriedades do Boldo

Esses benefícios proporcionados pelo Boldo se devem pela alta concentração de boldina. A boldina é um alcalóide, que tem a capacidade de proteger o fígado e estimular a vesícula biliar, quando esta se encontra sobrecarregada (por excesso de bebidas alcoólicas ou gorduras, por exemplo). Tais propriedades são chamadas cientificamente de hepatoprotetoras e coleréticas.

Como usar o Boldo

O Boldo pode ser usado como um suplemento fitoterápico (em forma de cápsulas ou suplementos) e como chá. A forma mais usual é a infusão de folhas de Boldo. O chá de Boldo é algo extremamente fácil de ser preparado. Para cada colher de sopa de folhas de Boldo ou cada sache pronto, usa-se 200 ml de água.

Basta ferver a água e adicionar o sache ou as folhas. Deixe a infusão tampada por cerca de 10 minutos antes da ingestão. É aconselhado não adoçar a infusão. Recomenda-se não ultrapassar 800 ml de chá de Boldo por dia.

Contraindicações

Apesar de tantas propriedades benéficas, o chá de Boldo não deve ser consumido nas seguintes situações:

1. Pessoas com hepatite e no pâncreas .

2. Pessoas com problemas nas vias biliares e de cálculos biliares.

3. Pessoas com pancreatite.

4. Gestantes, pois o chá tente a provocar contrações uterinas que pode levar ao abortamento, em especial, nos 3 primeiros meses da gravidez. Ainda há relatos de má formação do feto.

5. Pessoas que fazem uso de, pois a boldina pode reduzir a agregação das plaquetas.

6. Consumo diário superior a 1 litro da infusão.

Atenção

Nenhuma das indicações fitoterápicas tem o intuito de substituir a opinião ou orientação médica. Classificação cientifica do Boldo do Chile

Reino: Plantae

Divisão: Magnoliophyta

Classe: Magnoliopsida

Ordem: Laurales

Família: Monimiaceae

Gênero: Peumus

Espécie: P. boldus

