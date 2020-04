Como tirar olheiras com 5 tratamentos caseiros

Olheiras são um problema super comum em mulheres e homens, e costumam acontecer por dois motivos: depósito de melanina e dilatação dos vasos sanguíneos da região.

Normalmente elas estão associadas a noites mal-dormidas e choro, e dão uma impressão de que a pessoa está cansada. No entanto, muitas vezes elas podem ser também genéticas.

Em ambos os casos, se você acordou com olheiras e não quer sair de casa com elas a vista, pode apostar em alguns tratamentos caseiros, indicados por dermatologistas:

Compressas de água fria

Sachês de chá de camomila gelados

Rodelas de pepino

Gazes embebidas em leite

Massagens na região

1. Compressas de água fria

Como uma das causas das olheiras é a dilatação dos vasos sanguíneos abaixo dos olhos, aplicar compressas de água fria é um ótimo tratamento caseiro para olheiras. "A água fria, provoca vasoconstricção (diminuição dos vasos) e melhora o aspecto local", explica a dermatologista Daniela Landim, pós graduada em medicina estética, de São Paulo.

2. Sachês de chá de camomila gelados

Aplicar os sachês gelados de chá de camomila nos olhos tem um efeito semelhante às compressas de água fria. No entanto, este tratamento caseiro para olheiras traz um "plus" especial: "A camomila tem flavonoides que contribuem para uma melhora da circulação na região das olheiras", explica Daniela.

A dermatologista Sara Bragança, do Rio de Janeiro, ensina que é preciso deixar os saquinhos com uma boa concentração de camomila e deixá-los sob os olhos por 10 minutos.

O ideal é ficar deitado, mas com a cabeça elevada: "Essa posição estimula os vasos a voltar ao tamanho normal, reduzindo o inchaço e amenizando a coloração arroxeada", justifica.

3. Rodelas de pepino

Sabe as famosas rodelas geladas de pepino que as pessoas indicam colocar sob os olhos em casos de olheiras? Pois é, esse tratamento caseiro funciona! "O pepino contém flavonoides em sua composição, melhorando a tonicidade dos vasos locais e o aspecto das olheiras", considera a dermatologista Daniela.

4. Gazes embebidas em leite

O leite também tem propriedades interessantes para quem tem olheiras. "Ele possui ácido lático, substância que hidrata, renova e clareia a pele", descreve a dermatologista Lilian Estefan.

Uma dica de tratamento caseiro da especialista é fazer a compressa batendo 100 ml de leite com meio mamão papaia, aplicando essa mistura diretamente na região ou embebendo uma gaze e deixando agir por 15 minutos - sem esquecer de lavar bem a região depois.

5. Massagens na região

A massagem feita em casa pode ajudar a diminuir o edema da região. Veja o passo a passo da dermatologista Sara para fazer uma drenagem linfática facial nas olheiras:

Inicie com o dedo anelar, deslizando com suavidade e leve pressão, indo do canto interno da pálpebra superior para o externo

Depois, comece novamente do canto interno dos olhos, mas na parte inferior, e vá em direção ao canto externo. A massagem deve começar no canal lacrimal (localizado no canto interno) e terminar na outra extremidade

Finalize dando leves batidinhas na região com a ponta do dedo indicador e do dedo médio, alternadamente

Assim que acabar os movimentos, fechar os olhos e, com o dedo anelar, pressione o canal lacrimal por dez segundos, fazendo um pequeno círculo.

*Com informações do Minha Vida