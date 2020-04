5 dicas de maquiagem para home office

Fazer home office pode deixá-la tentada a passar o dia de cara lavada e pijama, mas não se deixe levar. A regra número um para um dia produtivo em casa é se arrumar como se fosse para a empresa. Além disso, nunca se sabe quando precisará participar de uma reunião em vídeo. Para isso, é necessário estar sempre pronta e com o visual em dia.

Para fazer uma maquiagem para home office simples, mas perfeita, o makeup artist e expert, Alex Cardoso, revela cinco dicas. Vem ver!

1) Comece pelos olhos

A dica do Alex é começar corrigindo a região dos olhos com um corretivo para ficar com um ar descansado. “Lembre-se que se a sua olheira for pigmentada, precisa neutralizar primeiro e, depois, aplicar um corretivo no tom da pele ou um tom abaixo, para criar um aspecto iluminado”, explica.

2) Cobertura? Só se for leve!

Para uniformizar os tons do rosto, aposte em um BB Cream ou CC Cream, desta forma, você mantém a pele tratada e uniforme.

“Se você não tiver um produto desses, pode pegar o hidratante diário e misturar duas a três gotas da base ou do corretivo. Mistura na palma da mão e aplica no rosto. Você vai ficar com um aspecto saudável e a pele hidratada”, revela Alex.

3) Capriche na máscara para cílios

Quanto mais camadas fizer, melhor. “A máscara mantém os olhos bem abertos, fazendo-a parecer bem descansada e superacordada”, diz o expert.

4) Aposte no blush

Ele é muito importante para dar um toque a sua make. “Ele é quem dá cor, rubor à maquiagem, além de trazer um aspecto saudável”, indica Alex.

5) Não se esqueça do batom

Ele mostra que você teve o cuidado de se arrumar, além de levantar o astral e dar um up ao visual. “Batom ou gloss? Independentemente do escolhido, mostra para as pessoas na live ou conferência que você teve o cuidado de se preparar para aquele momento”, finaliza o expert.

*Com informações do Beleza na Web