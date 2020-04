Cinco frutas da Amazônia que você precisa provar na vida

Açaí

Costuma ser consumido misturado ao xarope de guaraná | Foto: Divulgação





A demanda desta fruta – que cresce em uma palmeira da qual também se extrai o palmito – aumenta a cada dia em todas as partes do planeta. Isso porque estas pequenas bolinhas roxas e carnudas concentram uma grande quantidade calorias, cálcio, ferro, proteínas (em um nível similar ao do leite) e vitaminas que o transformam em um superalimento.

Costuma ser consumido misturado ao xarope de guaraná, num receita que se parece a um sorvete. Também é tomado em forma de suco, principalmente no estado do Pará e em sua capital, Belém.

Coco

A fruta também produz o óleo de coco, muito utilizado na indústria cosmética | Foto: Divulgação





Apesar de na~o ser uma fruta amazônica – não se sabe ao certo a sua origem –, hoje em dia esta planta pode ser encontrada nas zonas tropicais de todo o mundo. O coco é consumido de várias formas: quando verde, está cheio de uma bebida (não confundir com o leite de coco) ideal para a desidratação.

A fruta também produz o óleo de coco, muito utilizado na indústria cosmética por causa de suas propriedades. Além do mais, a sua polpa ralada é usada na elaboração de várias sobremesas.

Buriti

Tem a casca parecida com a pele de um réptil | Foto: Divulgação





É a uma das palmeiras mais características do Amazonas e sua impressionante produção pode chegar a 10 mil frutas por árvore em um ano. Pequena, tem a casca parecida com a pele de um réptil, vermelha escura, e sua polpa amarela tem até 20 vezes mais beta caroteno (vitamina A) do que a cenoura. Além de ser antioxidante, produz um óleo com efeito analgésico e cicatrizante para a pele.

Graviola

Possui propriedades digestivas e regula a pressão arterial | Foto: Divulgação





“Um sensacional refresco tropical”, assim o poeta chileno Pablo Neruda definiu a champola em uma visita a Cuba – uma bebida preparada com polpa de graviola, leite em pó, açúcar e gelo. Esta e´ apenas uma das maneiras de consumir essa fruta branca e cremosa com sementinhas pretas, cuja casca verde é protegida com espinhos. Possui propriedades digestivas, regula a pressão arterial e as funções hepáticas e é um antibiótico natural. Também especula-se sobre os seus atributos para a prevenção do câncer.

Camu-camu

Camu-camu ajuda na redução de gorduras e açúcares no sangue | Foto: Divulgação





Roliço e redondo, de casca fina e brilhante, o camu-camu é o fruto de uma árvore que cresce em terrenos que costumam estar inundados durante meses. Sua principal característica é a altíssima concentração de vitamina C: umas 40 vezes mais alta que a da laranja.

Segundo uma pesquisa do Instituto Nacional de Estudos Amazônicos (Inpa), do Brasil, essa fruta também ajuda na redução de gorduras e açúcares no sangue e tem um efeito antioxidante. Costuma ser consumida em sucos, néctares, sorvetes, geleias e em pó.

*Com informações da Latam