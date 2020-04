Uso de vitamina D para evitar o novo coronavírus é recomendável?

Com o avanço da pandemia de coronavírus pelo mundo, possíveis curas e tratamentos para a Covid-19 têm sido buscados por médicos, pesquisadores e mesmo pessoas comuns, que têm sua própria infecção.



No entanto, muitas das curas "milagrosas" divulgadas por pseudo-especialistas, correntes anônimas ou vídeos de origem duvidosa já foram desmentidas. Tais "fake news", quando colocadas em prática, não apenas se mostram ineficazes contra o vírus, mas também podem prejudicar a saúde.

Uma suposta forma de tratar ou prevenir a infecção pelo vírus Sars-CoV-2 é a Vitamina D. Isto porque a deficiência de tal composto, metabolizado através de contato com a luz solar ou suplementos vitamínicos, foi identificada em diversos pacientes de Covid-19.

O período de isolamento social, com brasileiros e pessoas ao redor do mundo evitando ao máximo deixar suas casas, também acaba interferindo em nosso contato natural com o sol.

No entanto, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo (SBEM-SP), não existem comprovações científicas, até o momento, de que a vitamina D deve ser utilizada para combater a Covid-19. Endocrinologistas ainda temem que informações distorcidas sobre a vitamina e o coronavírus possam levar pessoas a ingerirem dosagem maior do que precisam do hormônio.

Fábio Ribeiro, especialista em farmacologia e coordenador do curso de Farmácia Universidade (UNG), explica que o paciente pode desenvolver Hipercalcemia, que pode levar a ter perda óssea, cálculos renais e em casos mais graves até perda da função renal. Além de sintomas como fadiga, fraqueza muscular, náuseas, anorexia e desidratação.

"Vitamina D pode trazer vários efeitos benéficos ao organismo, entre eles a melhora da resposta imune. Há trabalhos que demonstram que a Vitamina D melhora a resposta imune principalmente frente a infecções virais respiratórias. Portanto, apesar de não ter conhecimento de trabalhos relacionando entre a vitamina D e a Covid-19, podemos compreender que pacientes com níveis séricos adequados de vitamina D, podem ajudar na melhor recuperação de pacientes infectados. Mas ainda há necessidade de estudos mais aprofundados para respaldar com mais segurança estas informações," frisou o especialista.

Portanto, em vez de correr até à farmácia para buscar suplementos, é interessante buscar fontes científicas sobre o assunto. A deficiência de vitamina D é comum, e é considerado um problema de saúde mundial. No entanto, encher-se da vitamina sem receita médica não é a solução.

Caso você esteja preocupado com seus próprios níveis do hormônio, é possível tomar abordagens mais conservadoras para aumentá-los. O ideal é, através de uma solicitação médica, realizar um exame de sangue para medir a concentração da vitamina em seu corpo.

Para quem está evitando ir ao médico durante a pandemia, basta sentar-se ao sol por meia hora, mesmo dentro de casa. Procure evitar horários de pico de luz solar (entre 10h e 16h), quando a radiação ultravioleta causa maiores problemas à pele.

O que dizem a favor

A vitamina D ajuda a orquestrar a imunidade, cortando processos inflamatórios crônicos, típicos de doenças autoimunes. No caso da esclerose múltipla, os danos acometem as bainhas de mielina, que revestem a cauda dos neurônios. Casos clínicos e relatos de pacientes atestam melhora dos sintomas e da qualidade de vida com o uso de superdoses.

O que dizem contra

Faltam estudos em seres humanos com metodologia rígida e número considerável de participantes que permitam concluir que as megadoses de vitamina D, especialmente em seu uso isolado, combatem com eficácia e de maneira sustentada a esclerose múltipla e outros males autoimunes. O excesso dos suplementos, aliás, pode ser tóxico ao corpo.

Como ela é obtida?

Naturalmente obtida com a exposição solar, a vitamina D pode ser indicada na forma de suplementos – e em diferentes doses

A vitamina D e a imunidade

Entenda o papel da substância no organismo desde a sua produção até a regulação das defesas: a vitamina D é fabricada pelo corpo com a exposição ao sol. Em contato com a pele, os raios UVB ativam uma forma de pré-vitamina D. A molécula cai na corrente sanguínea e alcança o fígado, onde é transformada, então, em calcifediol.

A substância passa ainda pelos rins, onde ganha sua forma ativa, ou colecalciferol esta é a versão fornecida pelos suplementos em gotas ou cápsulas. Atuando como hormônio, a vitamina D participa da absorção de cálcio no intestino e auxilia a regular sua concentração, algo crucial para os ossos. A molécula ainda modula células imunológicas, caso dos linfócitos. Isso ajuda a prevenir infecções e minimizar inflamações, como as das doenças autoimunes.