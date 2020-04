"Coronavírus pode levar anos para ter fim", afirmam estudiosos

Manaus – No Amazonas já foram confirmados mais de mil casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus (Covid-19). O Estado lidera o ranking de letalidade no país, com uma pessoa para cada 100 mil habitantes, de acordo com um estudo feito pela empresa In Loco. Nessa situação, infectologistas afirmam que a pandemia pode perdurar por um bom tempo, levando anos para chegar ao fim.

No Amazonas, o governador Wilson Lima anunciou, durante transmissão ao vivo nas redes sociais no domingo (12), que - diante do cenário crítico na rede de saúde pública do estado – especialistas afirmam que 80% da população será contaminada pelo vírus.

O infectologista e consultor médico do Grupo Sabin, Alexandre Cunha, acredita que a pandemia irá durar bem mais que seis meses, talvez leve anos. “As medidas de distanciamento social intensivas são necessárias para que o isolamento possa durar menos tempo, mas a pandemia em si só irá acabar quando boa parte da humanidade tiver sido infectada, o que vai acontecer em tempos e países diferentes”, explica.

A solução mais discutida no momento é a vacina, que deve dar imunidade a uma pessoa para que ela não fique doente se for exposta. Imunizando o suficiente, cerca de 60% da população, o vírus não pode causar surtos, que é o conceito conhecido como imunidade de grupo. A pesquisa de vacinas está sendo realizada a uma velocidade sem precedentes, mas não há garantia de que será bem-sucedida, e isso exigirá imunização em escala global.

A solução mais discutida é a vacina, que deve dar imunidade a uma pessoa para que ela não fique doente se for exposta | Foto: Agência Brasil

Segundo Cunha, é ilusório pensar em uma vacina que esteja testada, aprovada e comercialmente disponível em um período inferior a um ano. “Pesquisar sobre o vírus e fazer a engenharia necessária para a produção de uma vacina é algo que pode ser feito em um curto período de tempo, entre três e quatro meses. Contudo, para ser administrada, precisamos fazer testes e esses levam bastante tempo”, esclarece.

De acordo com o infectologista, é preciso aguardar que um grupo de pessoas se exponha naturalmente ao vírus, pois é antiético expor alguém ao mesmo só para testar a vacina, depois é necessário imunizar uma grande quantidade de pessoas e, por fim, comparar os que estão imunizados com os que não estão e todo esse processo leva tempo.

Cunha informa também que, no caso dos vírus, a imunidade não é exatamente dada por anticorpos, mas por imunidade celular. “Os anticorpos podem servir como marcadores desse tipo de imunidade, embora não sejam eles efetivamente que vão conferir imunidade e destruir o vírus caso ele entre no organismo. Essa é uma resposta adaptativa que ocorre quando entramos em contato com um agente infeccioso. No caso do coronavírus, ainda não sabemos por quanto tempo essa imunidade pode persistir, alguns têm imunidade para a vida toda, outros somente uma imunidade transitória”, clarifica.

"No caso do coronavírus, ainda não sabemos por quanto tempo essa imunidade pode persistir", afirma Cunha | Foto: Reprodução/Internet

O infectologista Marcus Guerra também acredita que a pandemia pode perdurar por anos. Segundo ele, todos são suscetíveis ao vírus e, pelo menos, 80% das pessoas irão contraí-lo em algum momento. O que deve ser feito, no entanto, é a diminuição desses casos por período de tempo para que o sistema de saúde seja capaz de dar conta.

Além disso, a redução dos casos pode permitir que algumas medidas de restrição sejam suspensas por um tempo, até que os casos aumentem e outra rodada de restrições seja necessária.

De acordo com Guerra, o organismo tem vários sistemas de defesa. A imunidade natural adquirida, por exemplo, ocorre quando o sistema de defesa do corpo humano suscita uma resposta ao entrar em contato com um agente infeccioso, gerando anticorpos. Já imunidade artificial ou produzida é ocasionada por meio da vacina, ela acontece quando um inóculo de um micro-organismo morto - feito artificialmente – entra no corpo.

O infectologista também oferece algumas medidas que poderiam ajudar durante a pandemia. “A primeira medida seria montar um forte controle da entrada de pessoas que podem trazer o vírus, isso seria feito por meio da vigilância sanitária nas portas de entrada dos aeroportos, por exemplo. Além disso, quanto a higiene é fundamental que as pessoas estejam com uma boa imunidade e bem nutridas, sendo capazes de responder as agressões por parte do vírus. Para isso, precisamos pensar na higiene em sentido amplo, como saneamento básico e melhora das condições alimentares”, encerra.

Testes nos Estados Unidos

O Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (13) que os primeiros testes de uma possível vacina já estão sendo realizados em humanos. O objetivo inicial é verificar se a fórmula é segura para a saúde das pessoas. Só depois dessa primeira fase outros estudos vão comprovar se ela de fato funciona. Dada a urgência da situação, a vacina não foi testada em animais antes.

Dada a urgência da situação, a vacina não foi testada em animais antes | Foto: Ted S. Warren

A vacina está sendo desenvolvida pela empresa Moderna Therapeutics, que estuda o novo coronavírus desde janeiro, quando os primeiros casos começaram a despontar na Ásia. A vacina foi desenvolvida em tempo recorde: 42 dias depois que a China anunciou o vírus. Isso só foi possível porque os cientistas já conheciam os parentes do novo parasita: os coronavírus SARS e MERS.

Apesar de os testes já terem começado, eles são só os primeiros de uma série de procedimentos. A vacina, se funcionar, só deve estar disponível para o público daqui pelo menos um ano.