Você joga fora a casca da cebola? Chá é antialérgico: aprenda receita

A imunidade é um mecanismo de defesa do organismo que tem como objetivo nos proteger de infecções. A alimentação é um fator muito importante para contribuir com a melhora desse mecanismo.

A nutricionista funcional Regina Longano ensinou a fazer um chá com as cascas das cebolas, que geralmente vão para o lixo porque muitas pessoas não conhecem seus benefícios. Elas são fontes de flavonoides, em especial a quercetina que tem ação antialérgica. Aprenda como consumí-la abaixo.

Chá da casca da cebola

Separe as cascas das cebolas, sejam elas amarelas, roxas ou brancas. Retire com cuidado sem a polpa branca da cebola, lave bem e faça uma infusão em água quente. Para cada litro de água, use a casca de duas cebolas.

Você pode ingerir após a infusão ou reservar e esperar esfriar para usar no preparo de sucos de frutas em substituição da água. Vale lembrar que esse "chá" não fica com gosto de cebola.

*Com informações do Minha Vida